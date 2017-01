Břeclav – Práci se dřevem vyměnil za sníh a vodu. Břeclavský řezbář František Varga využil mrazivého počasí, které panuje v těchto dnech na Břeclavsku, a vytvořil Poštorenskou ledovou královnu. Socha má i kovovou korunku. „Byl to můj vlastní nápad. Chystal jsem se na to asi pět let, ale nikdy nebyla taková zima. Až letos jsem využil toho, že bývají v noci až dvacetistupňové mrazy," vysvětluje Břeclavan. Sníh použil z vlastní zahrady a z okolí místní hráze.