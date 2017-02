Analýza dopravy v Břeclavi: spoje jsou špatné

Břeclav – Na problémové časy, v nichž jezdí autobusy městské hromadné dopravy v Břeclavi, upozornil obyvatel Rudolf Vašek. Podle něj jde o jeden z důvodů, proč řada zaměstnanců tamních společností volí raději cestu autem. Věčně ucpaný průtah městem tak dostává zabrat více než je nutné. Vašek vychází z údajů, které sbíral čtvrt roku.

Ilustrační foto.Foto: www.wikipedia.org

Nyní se jimi zabývají úředníci i zástupci dopravní společnosti Bors. „Zjistil jsem, že mnohé spoje vůbec nezohledňují pracovní dobu stovek zaměstnanců břeclavských firem, kteří za prací dojíždí. Týká se to hlavně lidí, kteří jezdí do Fosfy či firmy Linde Wiemann. Bavil jsem se asi s padesátkou z nich a potvrdili mi, že některé autobusy jezdí v naprosto nesmyslné časy," upozornil Vašek.

Zmínil především spoj číslo 563, který míří z autobusového nádraží k Fosfě a zpátky. „Lidé tam jezdí na ranní směnu, která jim začíná v šest hodin. Tento spoj s tím vůbec nepočítá. Je tam buď moc brzo nebo naopak tak, že to nemají na šestou hodinu šanci stihnout. Tak k čemu pak takový spoj je?" podivoval se muž.

Stejně tak si vzal na paškál i spoje číslo 568 a 569. „Osmička jezdí úplně zbytečně a devítka nejezdí vůbec o víkendu. Takže lidé pak raději sednou do auta," zdůrazňoval Vašek.

Společně s místostarostou za ČSSD Jaroslavem Válkou se obrátil na odbor správních věcí a dopravy. „Na odboru dopravy to vzali jako podklad a dále to budou projednávat s firmou Bors, která má městskou dopravu na starosti. Pan Vašek udělal kus práce. Nepřišel s ničím, co by neměl podložené," řekl Válka.

O změnu v jízdních řádech usilují i zmíněné firmy. Vedení Borsu přislíbilo, že se tím bude zabývat. „Nedávno nám došel požadavek od společnosti Linde Wiemann a Fosfy na zajištění víkendových svozů a rozvozů a zaměstnanců," potvrdil ředitel divize osobní dopravy firmy Bors Petr Kužma.

Sledované spoje

563 – Břeclav: autobusové nádraží – Poštorná, FOSFA a zpět; 568 – Břeclav: autobusové nádraží – Poštorná – Poštorná, FOSFA; 569 – Břeclav: Charvátská Nová Ves – Poštorná – Křižovatka Ladná