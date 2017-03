Automobiloví veteráni zaplní výstaviště. Odborníci poradí s opravami nebo koupí

Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ - Brněnské výstaviště hostí třídenní festival věnovaný automobilovým veteránům. Akci doplní třeba i módní přehlídky.

Nejenom nová a luxusní auta lákají řidiče. Na brněnském výstavišti se od pátku mohou lidé podívat na to, jak odborníci opravují automobilové veterány, nebo si přímo nějakého vybrat a koupit. Začíná tam totiž akce s názvem Classic show Brno.

Potrvá až do nedělního odpoledne. „Lidé se tady mohou na různé modely starých aut podívat, poradit se o nich s odborníky a třeba se i domluvit na koupi,“ vysvětlil Karel Kupka ze stejnojmenného ateliéru, který akci organizuje.

Classic show

- Kdy: pátek až neděle

- Kde: brněnské výstaviště

- Za kolik: 200 korun/den

- Největší tahák: opravy veteránů a módní show

Dodal, že v době, kdy začal sbírat veterány on, měl podstatně těžší podmínky. „Doba se hodně změnila. Dřív člověk musel vzít zavděk tím, co našel, a nemohl si vybírat. Dneska se dá všechno najít na internetu,“ zavzpomínal.

Převážně mužskou akci si užijí i ženy. Kromě veteránů na ně totiž čekají třeba i dobové módní přehlídky. „Návštěvníci si při show užijí i výborné víno nebo kávu. Dnešní doba je hodně uspěchaná, a tak jsme chtěli udělat festival jiný. Klidná atmosféra je tady to nejdůležitější,“ vysvětlil Kupka.

Alespoň jeden den chce na festivalu strávit i Karolína Pokorná z Brna. „Na akci se nejvíc těší můj manžel. Každopádně určitě tam bude zábava i pro lidi, kteří autům nerozumí. Jsem zvědavá na krásné šaty, které tam uvidím,“ ujistila žena.

VÝBĚR DALŠÍCH JIHOMORAVSKÝCH AKCÍ:

Výlov Budkovanu

sobota, od 9.00

V sobotu ráno bude na hrázi jedovnického rybníka Budkovanu pořádně živo. Na programu je totiž výlov.

Kdo se bude chtít podívat na zátah sítí, bude si muset přivstat. Těm, co mají zájem jen o čerstvou rybu, stačí, když dorazí na hráz rybníka v Jedovnicích na Blanensku na devátou ráno, kdy rybáři začnou prodávat živé ryby. „V kádích budou kapři, amuři, líni a možná nějaká štička nebo candát. Kilo kapra bude stát osmdesát korun,“ řekl šéf jedovnických rybářů Josef Kocman.

Prodej ryb skončí u Budkovanu ve tři hodiny odpoledne.

Kde: Jedovnice, rybník Budkovan

Za kolik: zdarma

Kapucínská sobota

sobota, od 14.00

Prohlédnout si historickou knihovnu, do které měli přístup jen badatelé, dostanou možnost lidé od soboty v brněnském kapucínském klášteře při komentované prohlídce. „V kostele mohou obdivovat nově zrestaurovaný oltářní obraz i typickou kapucínskou architekturu,“ uvedla mluvčí brněnské diecéze Martina Jandlová.

Lidem se otevře i kapucínská hrobka.

Kde: Brno, Kapucínské náměstí 5

Za kolik: 120 korun

VI. košt pomazánek

sobota, od 15.00

Brynzová, avokádová, kari nebo česneková. Domácí pomazánky se objeví mezí vzorky šestého ročníku koštu, který se odehraje v sobotu v Bukovanech na Hodonínsku. „Začínáme ve tři hodiny odpoledne v sále sokolovny. Ve čtyři hodiny začne hrát živá hudba,“ uvedla za organizátory Martina Horňáková.

Nejlepší pomazánku zvolí přímo hosté. Vzorky budou organizátoři vybírat v pátek večer, teprve poté dojde na výrobu katalogu.

Kolik a jaké druhy pomazánek budou k ochutnání, zatím proto není jasné. Pravidelně jich bývá kolem 150.

Kde: Bukovany, sokolovna

Za kolik: 50 korun

Veletrh tvoření

sobota a neděle, od 9.00 do 18.00, v neděli do 16.00

Milovníci tvoření z nejrůznějších materiálů mohou zavítat o nadcházejícím víkendu do společenského centra Dukla ve Znojmě. Čekají je opět dva dny plné kreativních nápadů. „Akce je zaměřená na všechny věkové kategorie. Cíl je přivést k tvoření co nejvíce lidí. Připomeneme jim spoustu ručních prací, na které se dnes zapomíná,“ sdělila za pořadatele Martina Bartoňová.

Kde: Znojmo, Společenské centrum Dukla

Za kolik: zdarma

Další tipy z Blanenska

DRAKONEČEK

Kdy: sobota od 13.00

Kde: Dělnický dům, Blansko

Za kolik: 40 korun

Největší tahák: Den plný her a soutěží pro děti od 6 do 14 let, největší tahák je především obří autodráha a soutěž s modely aut – Velká cena Blanska.



DĚTSKÝ KARNEVAL

Kdy: sobota od 15.30

Kde: sokolovna, Boskovice

Za kolik: 30 korun

Největší tahák: Velký dětský karneval, pohádkové soutěže, tanečky a hry pro děti a rodiče. Setkání s brněnskými písničkovými Tetinami.

Další tipy z Brna a Brněnska

ZDRAVÍ V AKCI

Kdy: pátek od 12.00 až příští neděle

Kde: Olympia Brno

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Herci z Ordinace v růžové zahradě, diagnostická měření, sportovní, výtvarné a kulinářské workshopy.



PROFESIONÁLOVÉ

Kdy: sobota od 10.30

Kde: park VIDA! Brno

Za kolik: 110 korun děti/190 korun dospělí

Největší tahák: Diskuze s astrofyzičkou nebo elektroinženýrem, záchranáři se sanitkou, zvířata z brněnské zoologické zahrady.

Další tipy z Břeclavska

JOSEFOVSKÝ ŠMAJD

Kdy: sobota od 13.00

Kde: před shopping centrem, Břeclav

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Lidé si vyberou ze tří tras. Pochod má cíl u zámečku Pohansko, od 14 hodin tam zahraje country kapela Amulet.



IX. COUNTRY BÁL

Kdy: sobota od 19.30

Kde: sokolovna, Charvátská Nová Ves, Břeclav

Za kolik: 139 korun

Největší tahák: Country vystoupení, téma plesu je Co s načatým večerem, k tanci a poslechu zahraje skupina Čtyřlístek.

Další tipy z Hodonínska

JOSEFSKÝ KOŠT

Kdy: sobota, od 14.00

Kde: kulturní dům, Kyjov

Za kolik: 250 korun

Největší tahák: 665 vzorků vín, hlavně Ryzlink rýnský a Rulandské bílé, z červených pak Svatovavřinecké. Hraje cimbálová muzika Pavla Růžičky.



DĚTSKÝ KARNEVAL LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Kdy: neděle, od 15.00

Kde: kulturní dům, Prušánky

Za kolik: děti 10 korun, dospělí 20 korun

Největší tahák: Vystoupení žongléra, malování na obličej, fotokoutek, hry, soutěže o ceny.

Další tipy z Vyškovska

KOŠT SLIVOVICE A TLAČENEK

Kdy: sobota od 14.00

Kde: sál obecního úřadu, Milešovice

Za kolik: 150 korun

Největší tahák: Ochutnávka domácích ovocných pálenek a domácích tlačenek. Hraje cimbálová muzika Donava.



DĚTSKÝ KARNEVAL

Kdy: neděle od 15.00

Kde: pohostinství, Studnice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Největší tahák: Přehlídka masek. Pro děti si organizátoři připravili kromě ní také různé soutěže a hry.

Další tipy ze Znojemska

ZNOJEMSKÝ KOŠT

Kdy: sobota od 9.00

Kde: loucký klášter, Znojmo

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Možnost ochutnat šampiona výstavy – Pálavu, výběr z hroznů, 2016 z Vinařství Líbal, nebo krále vín – Sylvánské zelené vinařky Jarmily Doležalové.



PEKAŘSKÁ POUŤ

Kdy: sobota od 16.00

Kde: Tasovice

Za kolik: zdarma

Největší tahák: Domácí pekařské výrobky z Evropy.



JOSEFSKÁ ZÁBAVA

Kdy: sobota od 19.00

Kde: Dobšice

Za kolik: 50 korun