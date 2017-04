Bazény? Hodonín ho opravuje, Znojmo zatím projektuje a Hustopeče jen plánují

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Příjemnější prostředí pro tréninky sportovců, povinné plavání školáků i odpočinková tempa rekreačních plavců v bazénech chystají radnice v Hodoníně a Znojmě. Hodonínský bazén prochází generální opravou, ve Znojmě zamýšlí stávající lázně nahradit zbrusu novým krytým bazénem.

Hodonínská radnice svůj bazén předloni v létě zavřela. „Opravy začaly zateplením a výměnou oken a dveří. Přitom se ale ukázalo, že v havarijním stavu jsou i nosné konstrukce nad halou. Po zvážení všech okolností město rozhodlo o celkové rekonstrukci již zastaralého objektu. Sloužil totiž od roku 1979. Ročně jej přitom navštíví kolem osmdesáti tisíc lidí,“ sdělil mluvčí hodonínské radnice Ivo Cecinger.

Jak dodal, bazén dostává nyní kompletně novou technologii, wellnes, a nerezové bazény. „Z původního objektu zůstanou prakticky jen obvodové zdi a prostory pro bazén,“ dodal mluvčí.

Modernizace skončí letos na podzim. „Vše zatím jde podle plánu a říjnový termín bychom měli stihnout. Oprava vyjde na šestadevadesát milionů korun s daní,“ shrnul Cecinger.

Ve Znojmě slouží lázně v centru města ještě o patnáct let déle. Radnice nyní zahajuje územní řízení pro stavbu nového krytého bazénu v areálu letní plovárny na opačném konci Znojma. „Je na čase. Znojemský bazén je jediný široko daleko a v provozu je od roku 1965. Pokud by se technologicky zhroutil byl by to velký problém. Mimo jiné proto, že plavání bude snad již od příštího školního roku součástí povinného školního tělocviku,“ řekl šéf znojemské plavecké školy Bedřich Daberger.

Kritičtější byl znojemský zastupitel Jiří Kacetl. „Stále jsem přesvědčen, že oprava stávajících lázní v centru by přišla na stejné peníze, nebo spíše byla levnější. V každém případě zůstává otázkou, kde město na tak velkou investici vezme peníze,“ poukázal zastupitel.

Starosta Vlastimil Gabrhel poukázal na zastaralé technologie. „Nechtěli bychom se dočkat toho, že bychom museli stávající lázně uzavřít. Jako poslanec se budu jednat s ministerstvem školství o poskytnutí dotace právě v souvislosti s povinným školním plaváním,“ řekl Gabrhel.

O ministerskou dotaci usilují i v Hustopečích. „Plánujeme po dvaceti letech modernizaci bazénu a další úpravy. S první žádostí jsme neuspěli, další podáme v červnu. Podle výsledku pak rozhodneme o dalším postupu. Není vyloučeno, že bychom nakonec opravy na příští rok připravili i z vlastního rozpočtu,“ sdělil místostarosta města Bořivoj Švásta.