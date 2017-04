Bleší trh: Věcem hledáme nové majitele, říká pořadatelka

Moravská Nová Ves /FOTOGALERIE/ – Ještě se nestalo, že by Ivana Zugarová z Moravské Nové Vsi odešla s prázdnou taškou. Pravidelně se účastní tamního blešího trhu, který si již našel i jiné stálé zájemce. „Pokaždé si něco vybereme a jsme zvědaví, co bude příště zase nového. Má to svoje kouzlo, že jsou to předměty, které už mají nějakou historii," říká Zugarová. Blešák zde pořádá Zlata Maděřičová z Jihomoravské komunitní nadace.

Víkendové akci přeje i slunečné počasí. „Na tohle máme štěstí snad pokaždé. První blešák jsme dělali asi v roce 2014 a byl úspěšný. Pak jsme dál zkoušeli různé varianta, jakým stylem bychom jej mohli dělat,“ vzpomíná na zrod myšlenky Maděřičová, které se kvůli složité administrativě rozhodla pořádat trh na své zahradě.



A má to svoje kouzlo. Na rozložených dekách a stolech leží staré misky, sklenice, hrníčky. Nechybí ani kufry, které vypadají jak vystřižené z prvorepublikového filmu. Různé knihy či historický šicí stroj. „Ten už je prodaný, byl o něj zájem. Přijedou si pro něj,“ usmívá se pořadatelka.



Věci Maděřičové lidé nosí přímo domů. „Vždy po celý měsíc. Nosí je jak místní, tak přespolní, včetně mých přátel z Prahy. My říkáme, že těm věcem hledáme nové využití a nové majitele. Tady najdou předměty ještě uplatnění. Jinak by putovaly do kontejneru. A to je ten hlavní efekt pro naši nadaci. Není to o nějakém výtěžku, ale snažíme se zmírnit zátěž odpadového hospodářství měst a obcí. Většinou ani nemáme stanovené ceny. Lidé si tady prostě něco vyberou a při odchodu nám mohou dát nějaký symbolický příspěvek. Je to na nich,“ zmiňuje ředitelka nadace, která z prosluněného dvorku odbíhá k vaření fazolové polévky, aby se mohli účastníci také posilnit.



Bleší trh bude lákat v Moravské Nové Vsi až do prosince. Vždy první sobotu v měsíci mezi desátou a dvanáctou hodinou dopoledne.









Autor: Aneta Beránková