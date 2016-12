Bořetičtí chystají kanalizaci i čističku. Náklady stoupají

Bořetice – Nikoliv jednotnou, ale oddělenou kanalizaci pro splašky a dešťovou vodu vybuduje vedení Bořetic. Tamní zastupitelé o tom rozhodli na svém posledním zasedání. Náklady na rozsáhlou stavbu se šplhají do desítek milionů korun. „Tím, že jsme zvolili složitější provedení, se začátek výstavby posune až na závěr nového roku," informoval bořetický starosta František Petrásek.

Se vznikem nové kanalizace souvisí také vybudování čističky odpadních vod. Bořetičtí se kvůli rozsáhlému projektu sešli s administrátorem, který obci pomůže se zajištěním dotace. „V Bořeticích je kanalizace stará zhruba padesát let. Bylo by velmi náročné ji dostat do dobrého stavu, proto jsme se rozhodli pro větší modernizaci," uvedl starosta.

Původní náklady na jednotnou variantu se pohybovaly kolem osmdesáti milionů korun, oddělená má být ještě o čtvrtinu dražší. Obyvatelé musí počítat s omezením, které přinesou výkopové práce. „Je třeba na to připravit celou vesnici," poznamenal Petrásek. Podle něj panuje na podobě nové kanalizace shoda devadesáti procent zastupitelů.