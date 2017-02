Břeclavané řeší problémy s vodou. Stěžují si na usazeniny

Břeclav – Největší problém byl v koupelně, pomalu přestávala téct teplá voda, přestože jsme dost často čistili baterii. Takto okomentovala potíže s ucpanými vodovodními kohoutky Břeclavanka Klára Klimovičová. Ta bydlí ve tři roky zrekonstruovaném družstevním bytě v ulici Na Valtické. Problémy už spolu s manželem musela řešit i s družstvem Dyje, které byt vlastní. „Museli to vyčistit až u hodin, protože tam to bylo zaplombované a my se k tomu nemohli dostat. Manželovi tehdy říkali, že je takových případů moc a nestíhají to," postěžovala si žena. Pravidelně každé dva týdny čistí baterii i v kuchyni, protože se ucpává. Starosti s vodou má už minimálně půl roku. Firma Vodovody a kanalizace situaci řeší.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Minulý týden jiný Břeclavan zveřejnil video se zcela ucpanou vodovodní baterií plnou rzi. Ve stejné době jako u Klimovičové začaly problémy s teplou vodou i u dalšího obyvatele ulice Na Valtické Martina Ambrože. U něj trvají asi čtyři měsíce. „Třikrát jsem už baterie rozdělával a čistil. Nikdo nepřišel a staví se k tomu tak, jakože nikde není problém,“ posteskl si muž. O vodu se v Břeclavi stará společnost Vodovody a kanalizace (VaK). Její technický náměstek Zdeněk Adámek uvedl, že v podniku o potížích vědí a řeší je. „Obdrželi jsme stížnost od firmy Teplo Břeclav (zajišťuje vytápění – pozn. red),“ potvrdil Adámek. Zhoršená kvalita vody však podle něj není způsobená dodávanou pitnou vodou. VaK tuto možnost vyloučil. „S firmou Teplo Břeclav jsme se domluvili, že při zjištění problému provedeme mimořádné odkalení vodovodní sítě,“ sdělil náměstek.

Na dotaz, zda by pomohla preventivní kontrola trubek nebo vodovodní sítě, Adámek reagoval: „Ne, v současné době to není technicky možné.“ Pravidelné kontroly pitné vody dělá nejenom VaK Břeclav, ale i krajská hygienická stanice. „Kvalita vody v úpravnách se kontroluje minimálně jedenkrát za týden,“ zmínil Adámek. Podle příspěvků na sociálních sítích mají lidé zkušenosti se zhoršenou kvalitou vody i v jiných částech Břeclavi, než pouze na sídlišti Na Valtické. Ozvala se například obyvatelka Slovácké ulice. „Celá Břeclav odebírá vodu z jednoho vodního zdroje – úpravny vody v Kančí oboře,“ ozřejmil Adámek. VaK v současné době zásobuje pitnou vodou asi devětadvacet tisíc obyvatel. Nejenom ty v okresním městě, ale i v dalších pětašedesáti obcích na Břeclavsku včetně Mikulova či Hustopečí. Pro letošní rok společnost navýšila vodné a stočné dohromady skoro o tři koruny. A to z důvodu investice do vodohospodářské sítě a technologií. Úprava vody

Voda se provzdušní, přidá se vápenné mléko, dojde k rychlému a pomalému míchání pro vytvoření potřebných vloček kalu. Ten se usadí a odsazená voda se přefiltruje. Před čerpáním do vodovodní sítě se udělá ještě její hygienické zabezpečení.

Autor: Michal Hrabal