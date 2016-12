Břeclavská porodnice přivede na svět rekordní počet dětí. I díky Slovenkám

Břeclav – V břeclavské nemocnici se každoročně rodí více dětí. Na svět tam přichází množství novorozeňat rodičů pocházejících z Hodonínska i ze Slovenska. Letos padne rekord.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Šupálek

K hranici nejvíce narozených dětí za posledních více než patnáct let se blíží porodnice v břeclavské nemocnici. Do konce prosince tam očekávají pokoření rekordu, který je 1006 dětí a platí od roku 2009. Letošní tisícovou hranici porodníci už překročili a zdolání dosavadního maxima berou jako hotovou věc. „Počet porodů bude nejvyšší ve fungování břeclavské porodnice," je přesvědčená primářka gynekologicko-porodního oddělení Janka Bambasová.

Přispěla k tomu například Břeclavanka Eva Hasalová, jež v sobotu přivedla na svět dceru Ellu. „Malá se měla narodit až šestadvacátého prosince, takže ji beru jako krásný vánoční dárek," říkala žena.

Počet porodů

- 2016*: 1004 porodů, narozených dětí 1009, z toho dvojčat 5

- 2015: 987 porodů, narozených dětí 989, z toho dvojčata 2

- 2014: 950 porodů, narozených dětí 954, z toho dvojčata 4



*čísla jsou k 20. 12. 2016

Nárůst počtu novorozeňat se v okresním městě stává pravidlem. Před dvěma lety se jich tam poprvé nadechlo 950, loni ještě o 37 více. A srovnání s letoškem? Do úterka jich bylo navíc o dalších sedmnáct.

Podle mluvčí břeclavské nemocnice Radomíry Schweitzerové číslo najisto ještě poskočí. „Narozených dětí je zatím v letošním roce tisíc devět, z toho pět je dvojčat," uvedla Schweitzerová v úterním vyjádření. I tady došlo k navýšení. Loni ženy porodily v Břeclavi dvojčata pouze dvakrát.

Mezi novorozenci převládají chlapci. Jednoho už má doma také Břeclavanka Hasalová, proto si tentokrát přála dceru. Že se s největší pravděpodobností dočká, věděla předem.

Není sama. O stejnou informaci má zájem drtivá většina rodičů. Odhady udávají, že překvapit se nechá přibližně jeden pár ze sta.

Břeclav si jako místo porodu vybírají ženy za hranicemi regionu i České republiky. Přijíždí například ze sousedního Hodonínska a zanedbatelné není ani množství Slovenek. „Jsem za to ráda. Platí, že do Břeclavi jezdí i rodičky z Malacek, Bratislavy nebo i ze vzdálenějších oblastí jako je Nitra," vyjmenovala primářka Bambasová. Do důkladnější analýzy se však bez podrobných podkladů pouštět nechtěla.

Volba byla jasná i pro Evu Hasalovou. „Pocházím z Břeclavi a v této porodnici jsem rodila i první dítě. Byla jsem spokojená s tamními službami, proto jsem se ráda vrátila," vysvětlila Břeclavanka.

MICHAL HRABAL

BLANKA SEDLISKÁ