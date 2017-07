Břeclavští chtějí nový turistický web. Zaplatí za něj stovky tisíc korun

Jižní Morava – Břeclavi chybí dominantní lákadlo, za nímž by přijížděli turisté. Vyplývá to z průzkumu Deníku Rovnost. Jeho redaktoři se ptali padesáti lidí žijících v různých koutech jižní Moravy, co se jim vybaví, když se řekne Břeclav.

Budova městského úřadu v Břeclavi. Ilustrační foto.Foto: David Mahovský

Vedení břeclavské radnice chce nyní povědomí změnit. Na zastupitelstvu protlačilo zhruba tři čtvrtě milionu korun, jež poslouží k zaplacení nových webových stránek cílených na turisty. Jde o první z řady kroků, jak město navenek zatraktivnit. Představitelé města si nechali vypracovat analýzu. Z té je jasné, že se Břeclav nemůže před turisty prezentovat samostatně, ale jako součást Lednicko-valtického areálu. „Odborníci mě přesvědčili, že je pryč doba, kdy mohl být městský web dohromady s tím pro turisty,“ poznamenal starosta Pavel Dominik z Pro Regionu. Koaliční zastupitel Milan Vojta z ANO doplnil, že město chybí na veletrzích a efekt tištěných letáků slábne. „Tento web rozhodně potřebujeme,“ zdůraznil. ČTĚTE TAKÉ: Nehoda v Zaječí: Majitel volal ještě v deset večer, říká otec zraněného Část opozice ale pokládá projekt za zbytečný. Například podle Jakuba Matušky ze sdružení Mladí a Neklidní je plánovaný obsah stránek dostupný už nyní díky světovým vyhledávačům jako Google. Břeclavští se chtějí svézt na vlně rostoucího počtu turistů, kterých přibývá skoro ve všech jihomoravských městech. Třeba Znojmo kromě webu sází na facebookové stránky Objevte Znojmo či instagramový účet znojmochutna. „Fungují celoročně, má k nim přístup téměř každý a najde na nich informace týkající se turistických cílů či kulturních akcí,“ uvedl Jaroslav Chaloupecký ze Znojemské Besedy, jež se stará o propagaci města. Znojemští nevynechávají ani veletrhy a letos se pustili rovněž do billboardové kampaně. Podle Chaloupecké není jasné, kolik lidí do města přijíždí. Tvrdí však, že je jich každoročně více. Čísla naopak znají v Hodoníně. Tamní infocentrum loni navštívilo skoro 47 tisíc lidí. Ve srovnání s Břeclaví poutá Hodonín pozornost návštěvníků díky lázním či zoologické zahradě. „Cestovní ruch má pro nás velký význam, úzce souvisí s ekonomikou… Podle požadavků turistů se snažíme přizpůsobit nabídku a vhodně ji využít,“ vzkázal mluvčí hodonínské radnice Ivo Cencinger. ČTĚTE TAKÉ: Psychologové ve školách chybí. Podle ředitelů škol jsou potřební

Autor: Lukáš Ivánek