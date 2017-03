Břeclavští hodlají opravit tamní domov důchodců. Za více než sto milionů korun

Břeclav – Více než čtyřicet let uplynulo od výstavby domova důchodců v Břeclavi. A zub času se na něm za tu dobu podepsal. Vedení města se proto rozhodlo pro jeho rozsáhlou opravu. Náklady vyčíslilo na zhruba sto čtyřiadvacet milionů korun. „Třeba nový domov důchodců v Újezdě u Brna pro sto klientů stál sto osmdesát milionů a další peníze polkne. U nás je klientů dvě stě deset, což by byla ještě větší suma," uvedl břeclavský místostarosta Jaroslav Válka volbu opravy.

Domov důchodců v Břeclavi. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Na rekonstrukci chtějí Břeclavští využít dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí. První etapa zahrne výstavbu nového kuchyňského bloku. Náklady na ni jsou asi třiapadesát milionů. Podpora z ministerstva má pokrýt až pětasedmdesát procent nákladů.

O podání žádosti rozhodlo v pondělí zastupitelstvo města. „Hotovo musíme mít do roku 2020, to je podmínka. Pokud bychom se do projektu pustili, se stavbou bychom začali na konci příštího roku nebo na začátku roku 2019,“ informoval Válka.

124milionu korun jsou plánované náklady na rekonstrukci břeclavského domova důchodců. Většinu má pokrýt dotace z ministerstva práce a sociálních věcí. První etapa má být hotová do roku 2020.

V tamní kuchyni se nyní vaří až třináct set jídel denně, z toho devět set obědů. Větší část je pro klienty domova, menší je určená pro lidi zvenčí. Přístup radnice kvituje například Břeclavan Jan Krátký, který pravidelně chodí do jídelny, kde vydávají jídla z domova důchodců. „Je to prospěšné pro starší lidi, kteří se nemají kam jinam obrátit než na tuto službu,“ uvedl člen břeclavské organizace Klubu důchodců.

Problémy s nákladnou rekonstrukcí nemá ani opozice. Podle Jakuba Matušky z hnutí Mladí a Neklidní je podpora této služby potřeba. „Populace stárne, čím dál více lidí odkládá své příbuzné do domova seniorů. Bohužel, ale je to tak. Zásadní bude, aby vyšla dotace,“ sdělil zastupitel.

Po dokončení první části si chce město požádat o dotaci i na druhou etapu. Díky podpoře zastupitelstva má Břeclav podle Války větší šanci. „Použili bychom ji na instalaci protipožárního zařízení. Mělo by dojít k výměně elektroinstalace, rozvodů vody, odpadů, řešit se bude i topení,“ vyjmenoval místostarosta.

Na přelomu roku získal domov pro penzisty nové výtahy. Kromě toho Břeclav chystá i výstavbu nového domu s pečovatelskou službou. S pětadvaceti byty.

Nový domov důchodců plánují v Hustopečích. Postavit ho má kraj, chybí ale peníze. „Projekt je hotový, stavební povolení také,“ potvrdila starostka Hana Potměšilová. Hustopečští tak bojují o místa v břeclavském domově důchodců.