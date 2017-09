Budoucnost břeclavského cukrovaru? Radnice čeká nové návrhy

Břeclav – Lepší nabídky soukromých investorů na výstavbu v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi si slibuje starosta Pavel Dominik. Zastupitelé schválili úpravu podmínek.

Z původních pěti návrhů, které dorazily na břeclavskou radnici, neuspěl žádný. „Ani jeden nebyl takový, jak jsme si představovali. Měl jsem pocit, že firmy si řekly: zkusíme to a uvidíme. Chci nabídku, která bude mít hlavu a patu,“ vysvětlil Dominik.

Součástí návrhů musí být podle nového územního plánu územní studie. Bude obsahovat například vyjádření policie z hlediska dopravního napojení a dalších dotčených stran. „Studie ověří, jestli jsou návrhy v základních parametrech uskutečnitelné,“ doplnil. Na nedopracovanost návrhů upozorňovali kritici z opozice i odborníci.

ČAS JE DO LEDNA

Problém s novým návrhem měl třeba opoziční zastupitel za ODS Luboš Krátký. „Materiál nereaguje na naše obavy, že šlo o neprůhledné, kapitálově slabé firmy,“ řekl Krátký. Jako jediný byl proti.

K dispozici jsou dvě bývalé tržnice a pozemky kolem nich. Jejich využití se řeší už řadu let. V dosavadních návrzích se opakovala bytová výstavba a polyfunkční domy. „Budu rád, když se zachovají historické budovy cukrovaru. A prostory se budou pronajímat na vernisáže, koncerty,“ uvedl Břeclavan Denis Šebestík.

Nové návrhy mohou investoři posílat do desátého ledna. Vítěz musí skončit s výstavbou do pěti let od vydání stavebního povolení. Město pozemky investorovi nejprve pronajme, následně je může odkoupit.