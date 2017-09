Byty na jižní Moravě skupují podnikavci. Na špici zájmu je Mikulov

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Když se podnikatel Lukáš Krpal rozhodl v Mutěnicích na Hodonínsku postavit dům jako zázemí pro svou firmu, nechal v patře vybudovat tři byty. Jako investici. Že se do budoucna vyplatí, se ukázalo téměř okamžitě. „Zájemci se o ně hlásili hned,“ přikývl.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Stehlík Lubomír

Podobně smýšlejících lidí na jihu Moravy přibývá. Makléři oslovení redakcí Deníku Rovnost se shodují, že sílí trend skupování nemovitostí, do nichž investoři ukládají peníze. „Ti, co na to mají, volí tento způsob. Je to podobné jako v Rakousku či Německu. Peníze uložené v bankách se ve srovnání s tímto zhodnocují hůře,“ vysvětloval důvody jednatel realitní kanceláře Schmidt Reality Robert Schmidt.

Proměna trhu je podle něj patrná zejména v atraktivním Mikulově na Břeclavsku. Ve městě s okolními kulisami Pálavy či Nových Mlýnů ale také v Klentnici, Pavlově, Valticích nebo Lednici míří do rukou investorů až sedmdesát procent bytů. Většina je dále pronajímá, popřípadě přeprodává za výhodnějších podmínek.

Takový scénář nastal nedávno také v Moravském Krumlově na Znojemsku. Z nově postaveného bytového domu je zhruba polovina v rukou investorů. „Šlo o zájemce z Brna, kteří je chtějí dál pronajímat. V současné době vidím takový způsob jako ideální investici,“ souhlasil také Kamil Dřevojan z realitní kanceláře Sting.

POZEMKY? NEJSOU

Ceny bytů v posledních letech stouply o desítky procent. Navzdory tomu se podle Fincentrum Hypoindexu celkový objem poskytnutých hypoték v České republice dostal přes 150 miliard korun. Jen v Hustopečích na Břeclavsku za tři roky vzrostla cena metru čtverečního z šestadvaceti na sedmatřicet tisíc korun. Údaje vyplývají z dlouhodobého srovnání tamního makléře Richarda Homoly. „Je to díky nízké nezaměstnanosti i dobré dostupnosti Brna. Právě odtud se k nám mnozí stěhují,“ přiblížil Homola aktuální situaci.

Loni si ve městě pořídila byt třeba Šárka Soukopová s partnerem. Za tři pokoje a kuchyň zaplatili přibližně dva miliony. „Cena byla vysoká, ale stěhování nutné. Nechtěli jsme dále čekat, sumy navíc dolů rozhodně nejdou,“ sdělila Soukopová.

Makléři se shodují, že trend skupování nemovitostí „rozkastuje“ obyvatele podle ekonomické síly. Méně movití podle nich budou spíše v nájmech. Takové první společné bydlení má v Hodoníně několik měsíců i Stanislav Kotlán s přítelkyní. „Trochu díky náhodě jsme narazili na dobrou nabídku. Zatím nám to vyhovuje. Jednou bychom ale chtěli do vlastního,“ řekl Kotlán.

Zda se kromě ceněného Mikulovska či Lednicko-valtického areálu výrazně stočí pozornost investorů ještě do dalších částí jihomoravského příhraničí, zůstává s otazníkem. Nabízí se například místa kolem Baťova kanálu, který se vine přes Hodonínsko. Starostka Petrova Eva Mlýnková sílící zájem potvrdila. „Roli ale nehraje pouze kanál. Jde také o vybavenost, úpravu a celkový vzhled obce. Zrovna volal pán, který měl zájem o pozemek. Bohužel, nemáme,“ pokrčila rameny.

Kromě bytů je v atraktivních lokalitách zájem právě o pozemky k výstavbě rodinných domů. „Poptávka je především po Břeclavi, Mikulovu, Lednici a Valticích,“ vyjmenoval břeclavský makléř Michal Stehlík.