Čas pro vinotéky. Vinařská novela na popud Hajdy zamířila zpět k poslancům

Břeclavsko – Prodloužit lhůty vinotékám pro doprodej sudového vína do konce příštího roku. S tímto návrhem vrátil senát poslanecké sněmovně novelu zákona o vinohradnictví a vinařství. Za změnou stojí senátor z Pavlova Jan Hajda. „Vyšli jsme vstříc vinařské praxi a vinotékařům, aby měli více času připravit se na změny v prodeji sudového vína, který by se začal využívat od prvního ledna 2018. Bylo to po konzultaci se všemi vinařskými organizacemi, vinotékaři a dalšími," řekl senátor za ČSSD.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

Předkladatel a lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka si od novely slibuje odbourání nelegálního obchodování. Poslanecká sněmovna se jí má znovu zabývat na své lednové schůzi. „Předpokládáme, že pozměněná podoba projde. Je dohodnuto, že kluby ČSSD, ANO a lidovců návrh podpoří. Takže nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být. Ze sněmovny pak novela půjde přímo k prezidentovi, zpátky do senátu už ne," sdělil Hajda. Prodejci by tak na přizpůsobení se dostali několik měsíců navíc. Poslanci ale mohou trvat na svém a senátní návrh přehlasovat. 2018je rok, kdy má podle senátorů teprve začít platit novela zákona o vinohradnictví a vinařství. Prodejci tak získají více času. Sudové víno má podle novely prodávat pouze výrobce nebo dovozce. Ostatní obchodníci je mohou nabízet jen v jednorázových nádobách. Nad přísnějšími podmínkami kroutí hlavou například majitel vinotéky v Břeclavi Zdeněk Prokeš. „Je nesmysl, když dovozce přiveze víno, a musí vědět, kam už ho bude dopředu prodávat. To je absolutní nesmysl, protože neví, co mu z Maďarska, ze Španělska nebo Itálie pošlou. Může se měnit cena, vinotékař na základě ochutnávky nebo ceny musí říci, zda to víno chce nebo nechce," vysvětloval Prokeš. Za rozhodnutí senátorů je rád. „Budeme mít více času se na to nějak přichystat, protože tomu zatím pořádně ještě nerozumíme. Nevíme, co všechno bude a nebude jinak," sdělil. Na novelu zní kritika týkající se mimo jiné většího administrativního zatížení. Někde se kvůli tomu chystají k navýšení personálu. Velkým kritikem je senátor Ivo Valenta ze Strany soukromníků. Zákon vidí jako další snahu o likvidaci drobného podnikání. „Nahrává velkým společnostem. Bude to mít velmi tvrdý dopad nejen na obchodníky s vínem a vinotékaře, ale také koncové zákazníky. Novela prakticky znemožňuje maloobchodní prodej sudového vína. To bude v praxi znamenat zánik tisíců vinoték a ztrátu práce pro jejich zaměstnance," oznámil Valenta. S tvrzením, že dojde k omezení trhu, souhlasí také obchodník Zdeněk Prokeš.

Autor: Michal Hrabal, Karolína Štukavcová