Část chodníku v Koněvově ulici se propadla do sklepa. V okolí je omezená doprava

Mikulov – Na komplikaci v dopravě se musí připravit řidiči při průjezdu mikulovskou ulicí Koněvova. Auta nad tři a půl tuny a autobusy tam nyní mají zákaz vjezdu. A to kvůli uvolnění klenby jednoho z podzemních sklepů a propadu chodníku.

Téměř denně tudy projíždí i Radek Ševčík, který tímto úsekem jezdí do Mikulova za prací. “Všiml jsem si té propadliny až dneska ráno. Naštěstí tudy jezdím osobním autem a pro ty zákaz vjezdu neplatí. Snad je to tedy jinak bezpečné a nehrozí, že by se to probořilo ještě více,” doufal ve čtvrtek Ševčík.

K propadu chodníku došlo v úterý večer. Městskou policii o tom informoval kolemjdoucí a ta hned začala jednat. „Místo jsme zajistili. Dávali jsme tam i značky pro zákaz vjezdu aut nad tři a půl tuny a snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodině,“ řekl velitel mikulovských strážníků Jiří Hamerník. Autobusy tak nyní musí objíždět místo náhradní trasou.

Koněvova ulice je důležitou tepnou, po níž auta objíždí centrum města, proto je jakékoliv omezení problém. „Včera se uskutečnilo jednání za účasti síťařů, vodařů, projektantů a statiků. Nastavily se tam podmínky. Než se to podaří opravit, bude to nějakou dobu trvat,“ informoval v pátek starosta Mikulova Rostislav Koštial. Podle něj omezení potrvá v řádu týdnů. Nyní tam není podloží stabilní.

S ulicí, která je z velké části podsklepená, byly problémy už v minulosti. „Koněvova je podrytá sklepy v několika patrech pod sebou. Za posledních čtyřiadvacet let tam pamatuji třikrát propad v podobném rozsahu,“ sdělil Hamerník.

Ani v Jihomoravském kraji nejde o neobvyklou věc. „Statik říkal, že takových případů řeší ročně deset dvanáct,“ zmínil Koštial.

Město plánuje do budoucna v Koněvově ulici rekonstrukci silnice i kanalizace. „Tady půjde o omezení v řádu měsíců. Máme už hotový projekt na ulice Koněvovu a Českou. Budeme to dělat na etapy," přiblížil Koštial.

Dopravní inženýr podle něj nyní hledá řešení, aby omezení mělo na plynulost dopravy ve městě co nejmenší vliv.