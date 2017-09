Cesta mezi vinařskou elitu? Změnit všechno, říká sklepmistr ze ZD Němčičky

Němčičky - Takřka z nuly vytáhl sklepmistr Pavel Buriánek za dva roky ZD Němčičky na Břeclavsku mezi přední moravská vinařství. Svědčí o tom i nedávný úspěch v soutěži Král vín, kde firma jako druhá v historii získala titul šampiona i prvenství za nejlepší kolekci. „Mám z toho radost. Počítal jsem, že to bude práce tak na pět let. Po Králi vín se neuvěřitelně zvedl prodej našich vín. Nestačíme ani odesílat objednávky,“ říká čtyřiačtyřicetiletý vinař.

Sklepmistr vinařství ZD Němčičky Pavel Buriánek s cenou ze soutěže Král vín.Foto: Václav Šálek

Začátky na jaře před dvěma lety, kdy Buriánek do vinařství přišel, byly složité. „Vinařství vyrábělo podprůměrná konzumní sudová vína. Jediná cesta byla, že se změní úplně všechno, nebo nemá cenu měnit nic. Měli jsme dohodu s majiteli, že mi nikdo nebude zasahovat do práce,“ vzpomíná sklepmistr. V oboru pracuje už pětadvacet let.

Do září 2015, než začala další sklizeň hroznů, zmizelo ze sklepa všechno staré víno. „Většinu jsem hodně ozdravil, aby se z nepitelného vína stalo alespoň podprůměrně konzumní, a to jsme pak prodali za minimální cenu, abychom se ho zbavili. Začali jsme úplně od nuly,“ popisuje muž bydlící v nedalekých Velkých Pavlovicích.

Totální restart souvisel i se změnou filozofie firmy. „Předtím vinařství prodávalo devadesát procent sudových vín, nyní taková prodáváme jen v naší vinotéce. Jinak vše směřuje do lahví,“ přibližuje Buriánek.

Vinařství nyní produkuje asi 120 tisíc lahví ročně. Důležitý krok byla změna tvaru lahve a etikety, aby se ZD Němčičky odlišilo od minulosti. „Jinak se velká změna neudála. Do ničeho jsme neinvestovali, jen jsem si ve všem udělal pořádek a systém,“ zmiňuje odborník.

Buriánek chce v nastoleném trendu pokračovat. „Pro mě je důležité, aby víno chutnalo lidem. Spoustu věcí dělám podle citu. Co nejvíc času se snažím trávit ve sklepě. Nejsem typ, co stráví celý den v kanceláři. Výroba vína je moje zaměstnání i koníček,“ dodává. Na této práci se s ním podílí ještě dva kolegové.