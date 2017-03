Chovatelům psů v Břeclavi město utáhlo podmínky. Někteří lidé nešetří kritikou

Břeclav – Podél řeky Dyje v mimo hustě obydlených částech a v každé čtvrti jen na vybraném odlehlejším místě. Pouze tam už budou moci Břeclavané pustit své psy bez vodítka. Přísnější pravidla, která už z dřívějška počítají také s povinným náhubkem pro plemena vyšší než třicet centimetrů, schválili zastupitelé okresního města. Podmínky určuje nová podoba vyhlášky, která začne platit od jednadvacátého března.

Reakce lidí se různí. Někteří chovatelé těžko skrývali roztrpčení. „Jak se dívám na mapku a podmínky, abych psa vzal do kufru auta a jel ho vyvenčit třeba do Lanžhota. Tam by mě pes vyšel jen na dvě stě korun ročně (v Břeclavi je poplatek pět set korun – pozn. red.)," reagoval například Břeclavan Martin Daneš.

Psi musí mít nově také identifikační známku. Ta v případě zaběhnutí strážníkům ulehčí hledání majitele. Město u psů podporuje také čipování. Chovatelům za to odpouští poplatek na dobu jednoho roku. V platnosti zůstává, že pes musí být na vodítku. Pro vyšší plemena je navíc povinný náhubek. I tady však vyhláška u části veřejnosti naráží. „Moc nerozumím výjimce pro malé psy. Statisticky je nejvíce pokousání právě od malých plemen," napsala v diskuzi na sociální síti třeba Vladimíra Wunschová.

Co platí pro psy

∙ mají povinnost mít identifikační známku

∙ musí být na vodítku

∙ ti, kteří jsou větší třiceti centimetrů, musí mít obojek

∙ volně se smí pohybovat jen na vyznačených místech

Podle strážníků se nejvíce přestupků týká právě chybějících vodítek či náhubku. Strážníci provinění řeší domluvou, případně pokutou. Její maximální výše je až pět tisíc korun. „Většinou je to ale v řádu sto korun, maximálně tisícikoruny," přiblížil zástupce velitele strážníků Zdeněk Novák. Loni se počet přestupků dostal k padesátce.

Někteří majitelé městem daná pravidla neznají. Vzniká proto informační brožura. Najít v ní lze i mapku s vyznačenými částmi pro volný pohyb psů a také místa, kde jsou zásobníky na pytlíky na psí exkrementy.

Dosavadní podoba bude k dispozici na městském úřadu a v dubnovém vydání radničního zpravodaje. „Věřím, že tam lidé, kteří si pořídí psa, najdou ucelené, zhuštěné a jasně formulované informace," řekl starosta Břeclavi Pavel Dominik.

Tvůrci brožury se zabývají i tím, zda by nebylo dobré vybudovat například park pro psy nebo další místa, kde by se zvířata mohla pohybovat volně. Tématem je rovněž navýšení počtu míst se zásobníky na exkrementy. S těmi jsou problémy hlavně na sídlištích. Tvůrci mají však jen poradní hlas.

