Chráněné dílny dostanou od státu víc peněz. Ve Starovičkách novelu chválí

Jižní Morava – Firmy, které zaměstnávají hendikepované lidi, dostanou od státu víc peněz. Definitivně to odsouhlasili poslanci. Státní příspěvek se má od příštího roku zvýšit o dva a půl tisíce korun na dvanáct tisíc měsíčně. Dotace platí především pro chráněné dílny, které zajišťují práci zdravotně postiženým.

Bankovky, ekonomika. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Miroslav Kucej

Navýšení vítá například Stanislav Bíza, který je majitelem chráněné dílny ve Starovičkách na Břeclavsku. „Je to dobrý krok. Stát musí myslet na to, že zaměstnáváme i lidi s těžším mentálním postižením, kteří si na sebe prostě nevydělají. O to je to pro nás potom složitější,“ poukázal Bíza, v jehož firmě nyní pracuje pětatřicet lidí.

Novela řeší také podle Bízy doposud zbytečně složitou administrativu. „Museli jsme zřizovat chráněná pracovní místa. Každého zaměstnance jsme museli řešit přes úřad práce. Než jsme někdy dostali všechna potřebná schválení, tak u nás ten člověk už třeba ani nepracoval,“ řekl Bíza.

Nově budou zaměstnavatelé žádat úřad práce o uznání na chráněném trhu práce. Odpadne jim tak složité papírování s každým pracovníkem zvlášť. Chráněná dílna Sansimon funguje například také ve Znojmě.

Navýšení příspěvku na zdravotně postižené souvisí s nárůstem minimální mzdy na 12 200 korun od ledna příštího roku. „Příspěvek proplatí zaměstnavatelům mzdu vynaloženou na zaměstnávání této ohrožené skupiny lidí,“ uvedl pro Deník mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek.