Chřipka nabírá na síle. Na Břeclavsku už vypukla epidemie

Jižní Morava – Počet lidí nemocných chřipkou nadále stoupá. Nejhůře je na tom podle krajských hygieniků Břeclav a Brno, kde se číslo přehouplo přes hranici epidemie. Hned v závěsu je Hodonín. Nemocnice zůstávají nadále uzavřené.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Nakažených je v kraji průměrně 1824 na sto tisíc obyvatel. Přičemž hranice, od které je počet nemocných považovaný za epidemii, je zhruba sedmnáct set až dva tisíce nemocných. „Břeclav a Brno mají průměr již nad dva tisíce nemocných," uvedla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek. Průměry označují všechny případy akutních onemocnění dýchacích cest, chřipka z toho podle hygieničky tvoří přibližně deset procent.

Počet případů plošně narůstá, a tak pokračují i ochranná opatření. Včetně zákazu návštěv v nemocnicích. „U nás platí již od šestého ledna. Ukončíme jej až na základě doporučení krajské hygienické stanice," potvrdila mluvčí břeclavské nemocnice Radomíra Schweitzerová.

Zavřené zůstávají nadále i nemocnice v Hustopečích, Hodoníně, Znojmě a od čtvrtka nově i v Kyjově. „Minulý týden jsme v nemocnici měli dva pacienty s chřipkou, tento týden je jich už šest. Ale to jsou pouze laboratorně potvrzené případy, ve skutečnosti jich může být více. Několik nemocných je i mezi lékaři, ale to nijak neohrožuje provoz nemocnice," řekl mluvčí Nemocnice Kyjov Filip Zdražil.

V minulém týdnu zamířilo k lékařům nejvíce dospělých lidí v produktivním věku, tento týden byl výrazný nárůst v počtu nemocných školáků a mladých dospělých. „Zatím nevydáme plošné doporučení pro školy. Jde spíš o to, jak se rozhodnou ředitelé jednotlivých škol. Na základě absencí mohou vyhlásit ředitelské volno," zmínila za hygienu Ciupek.

Chřipkovým onemocněním se zatím daří vyhýbat Haně Matějkové z Rohatce na Hodonínsku a její rodině. Přitom na svůj dobrý zdravotní stav nemají žádný jedinečný recept. „Neměli jsme problém ani předcházející sezónu, přitom nejsme naočkovaní. Asi to bude tím, že jíme hodně citrónů, máme dostatek vitamínů a sportujeme," popsala žena.

Jak aspoň částečně zabránit možnosti nakažení, poradila lékařka Marcela Půčková ze Znojemska. Podle ní je vhodné vyležet běžnou chřipku doma a nechodit s ní do práce a mezi lidi. „Na chřipku neexistují antibiotika, je to virové onemocnění. Pokud se stane, že člověk onemocní, měl by chřipku poctivě vyležet. Důležité je hodně pít a nechodit ven," poukázala Půčková.

Znojemský praktický lékař Karol Škulec zase upozorňuje, že chřipku si lidé často pletou s onemocněním dýchacího traktu. „Při chřipce mohou trpět bolestmi kloubů, únavou, vysokou teplotou a dráždivým kašlem," konstatoval Škulec.