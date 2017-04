Chtějí zachránit jednu z mála historických budov. Paarův zámeček poslouží škole

Pohořelice – Chátrající Paarův zámeček v Pohořelicích na Břeclavsku chce zachránit vedení města. „Je to součást areálu školy. Chtěli bychom tam udělat odborné učebny. Děti by tam mohli mít základy výpočetní techniky, ekologickou výchovu," řekl starosta Josef Svoboda s tím, že škola potřebuje prostory navíc.

Paarův zámeček v Pohořelicích.Foto: www.jizni-morava.cz

Památkově chráněná stavba z konce sedmnáctého století je jednou z mála historických budov ve městě. „Kromě ní máme jen kostel a starou radnici. Byla by škoda, kdyby přišla vniveč. Jsem pro rekonstrukci. Někteří lidé už ani nevědí, že u nás nějaký zámeček vůbec je,“ sdělil například Pohořeličan Ivan Janičata.

Nedávno si město podalo na opravy žádost o dotaci z Evropské unie, nyní čeká na výsledek. „Kdybychom to měli platit jen ze svého, nešli bychom do toho. Odhad nákladů je asi pětatřicet milionů. Slibujeme si, že bychom na polovinu mohli dostat dotaci,“ zmínil Svoboda. Práce by mohly začít na konci roku 2018.

Město budovu vlastní od devatenáctého století, kdy ji koupilo od Paarů.

Objekt sloužil škole už v minulosti. Posledních asi dvacet let je nevyužívaný. „Když jsem chodil do školy, přímo v zámečku bývala družina,“ zavzpomínal Janičata na dobu před pětatřiceti lety.