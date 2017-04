Cirkus Humberto rozbalil šapitó v Břeclavi. Zve na fenomén

Brno – Je jim kolem dvaceti let, už nyní ale zvažují preventivní ultrazvukové vyšetření prsu. Podle odborníků zájem mladých Brňanek o vyšetření, které může vyloučit nádor, značně narostl. Přestože si jej do pětačtyřiceti let musí platit samy, bez příspěvku zdravotních pojišťoven.