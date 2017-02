Dezinfekce chovů drůbeže může začít. Firma se zaměří na ohniska ptačí chřipky

Brno, jižní Morava - První chovatele v Ivančicích, Oslavanech a Nové Vsi v pátek navštíví odborná firma, aby jim vydezinfikovala místa, kde chovali drůbež utracenou kvůli ptačí chřipce. Moravský Krumlov přijde na řadu po neděli.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Holakovský

Zástupci ivančické radnice v pátek doladí poslední podrobnosti s odbornou firmou. „Od pondělí informujeme lidi rozhlasem, na webu a v kabelové televizi, strážníci roznesli do obcí letáky. Máme rozplánovaný harmonogram do příští středy. Chovatele budou obcházet lidé z firmy, strážníci a zástupci veteriny," sdělila Lenka Dittrichová z ivančické radnice.

Šéf firmy doufá, že práce půjde od ruky. „Předpokládám, že by to mělo jít poměrně rychle. Chtěli bychom to všechno stihnout nejlépe do středy," řekl majitel firmy Jiří Pařez.

Pro krumlovského chovatele Jana Saletu dezinfekcí práce teprve začne. „Vadí mi, že veterina nic nedělá s volně létajícími ptáky, kteří chřipku přenáší, proto po dezinfekci upravím celý dvorek a udělám z něj voliéru, abych příště o slepice nepřišel," uvedl Saleta.

Ministerstvo zemědělství proplácí náklady obcím na dezinfekci nejpozději do šesti týdnů od utracení posledního chovu, což znamená v případě jihomoravských ohnisek kolem 20. února. "Jelikož náklady zatím neumíme vyčíslit a není jisté, že by se to do té doby stihlo, požádali jsme ministerstvo o zálohu. Tím se otevře potřebné řízení a je možné proplatit peníze i po uplynutí šesti týdnů," řekl místostarosta Ivančic Jaroslav Sojka. Jen v Ivančicích je podle něj potřeba dezinfikovat 370 míst.

Ptačí chřipka se na jižní Moravě projevila začátkem ledna, kdy veterináři utratili chovy ve čtyřech ohniscích. Dvě byla v Ivančicích, jedno v Moravském Krumlově a jedno v Brodě nad Dyjí. V tříkilometrovém ochranném pásmu kolem prvních tří ohnisek veterináři plošně utratili veškerou drůbež a další domácí ptactvo, pokud někdo nepožádal o výjimku.

Ptačí chřipka se postupně šíří po republice, dodnes se objevilo téměř 30 ohnisek v různých krajích a také řada uhynulých volně žijících ptáků.