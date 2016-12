Dobrovolníci rozdávali polévku i čaj. Lidé v nouzi dostali i teplé oblečení

Břeclav – Mrholení i teplota mírně pod bodem mrazu přilákala na Štědrý den lidi bez domova na pěší zónu před gymnáziem v Břeclavi. Dobrovolníci tam od desíti do dvou hodin odpoledne rozdávali příchozím gulášovou polévku nebo ovocný čaj.

Zdarma. „Někteří si chodí i vícekrát," uvedla v sobotu kolem poledne jedna z pořadatelek Martina Hanáčková. Kromě toho organizátoři nabízeli také bramborový salát s pohankovou sekanou, který dostali jako dar od jedné břeclavské vegetariánské restaurace.

Premiérový ročník akce Vánoce na pěšce přivábil do té doby přes třicet zájemců, kteří se přišli zahřát i zasytit. „Smysl je takový, aby lidé, kteří nemají tu možnost být v teple s rodinou, měli hezké Vánoce. Alespoň touto cestou se jim je snažíme zpříjemnit," vysvětlila Hanáčková.

Dobrovolníci dopředu dávali pozvánky do azylového domu ve Staré Břeclavi i v Poštorné či do břeclavského denního centra pro lidi bez přístření. „Snad se o tom dozvěděl úplně každý," věří Hanáčková, která by z akce chtěla udělat tradici.

Radost měla také z lidí, kteří přinášeli na pěší zónu své nepotřebné oblečení. Hlavně teplé bundy a svetry. „Nosí to po pytlech. Moc jim za to děkujeme. Je toho opravdu dost. Nedostatkovým zbožím jsou hlavně rukavice. Pro ty si jde snad každý," zmínila žena.