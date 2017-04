Dopravní hřiště pro Břeclav i Pohořelice. Kraj koupí další kola

Břeclav, Pohořelice – Nová kola či odrážedla pro děti z Břeclavi, které se chtějí naučit jezdit bezpečně po silnicích. A také třeba osvětlení na dopravním hřišti v Pohořelicích. Na tyto záměry půjde víc než půlmilionová dotace z rozpočtu kraje. Ve čtvrtek ji schválili radní.

Břeclavské dopravní hřiště. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Šupálek

Pohořelické hřiště má ideální polohu. Díky ní ho mohou využívat děti při akcích tamního střediska volného času i žáci základní školy. Její ředitel Stanislav Polák to označil za velkou výhodu. „Dosud děti většinou jezdily na dopravní hřiště do jiných měst, třeba do Miroslavi. Na dopravní výchovu se dost zaměřujeme. Hodně žáků totiž jezdí do školy na kolech,“ objasnil Polák. Přes čtyři sta tisíc korun poslouží na vybudování osvětlení v areálu a výstavbu správní budovy k uložení kol či značek.

V Břeclavi vzniklo v areálu bývalého cukrovaru dopravní hřiště včetně světelné signalizace. Loni tam kraj pomohl i se stavbou přípojek, učebny, skladu a sociálního zařízení za skoro dva a půl milionu. Letos má v rozpočtu připravených 105 tisíc. „Za ně nakoupíme dvacet nových kol, deset koloběžek a deset odrážedel se stojany k uskladnění,“ oznámil náměstek hejtmana Roman Hanák.