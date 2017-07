Dovolené v zahraničí beze strachu. Jihomoravští turisté se vracejí i do Turecka

Jižní Morava – Turecko směřující podle mnohých odborníků k prezidentské autokracii, teroristické útoky v Egyptě nebo zemětřesení v Řecku. Ani těmito riziky si Jihomoravané nenechají zkazit letošní letní dovolenou.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/imago stock&people

Napjatá vnitropolitická scéna neodradila od návštěvy tureckého pobřeží například Galinu Ruckou z Hodonína. Před pár dny se odtamtud vrátila i s dcerou, obě spokojené. „Tato dovolená mě velice lákala. V současné politické situaci v kombinaci s mým strachem z létání a neustálými dotazy mého okolí na mé duševní zdraví se blížící cesta stala malou noční můrou. Zbytečně. Let byl naprosto hladký a nádherný hotel s perfektními službami předčil všechna naše očekávání,“ svěřila se turistka.

Zároveň připomněla, že je obklopil luxus na hranici kýče. „Po celou dobu dovolené nám dával pocit absolutní pohody a bezpečí. Jsem ráda, že jsem se dala přesvědčit a dovolenou v Turecku jsme si s mou dcerou mohly náležitě vychutnat,“ řekla Rucká.

SEZONA BEZE STRACHU

Výletníky uklidňují i jihomoravské cestovní kanceláře. „Letošní sezona je beze strachu. Zájezdy jsou beznadějně vyprodané, především však místa v letadlech. Potýkáme se s nedostatkem letenek,“ řekla například majitelka hodonínské cestovní agentury Lido Jitka Krabičková. V případě dovolených v Turecku, Tunisku a především v Egyptě zaznamenala obrovský nárůst zájmu.

Podobně současnou situaci vidí také výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří Tereza Picková. „O arabské destinace sledujeme rostoucí zájem už od podzimu. V uplynulém roce se méně cestovalo a klienti mají proto chuť v těchto místech znovu strávit dovolenou,“ sdělila Picková.

Dodala, že bezpečnostní situace byla minulou sezonu v letoviscích bez incidentů. „Do Egypta loni vycestovalo devadesát tisíc Čechů, do Tuniska přes třicet tisíc. Snížené poptávce čelilo především Turecko, kde lze návštěvnost odhadnout na osmdesát tisíc lidí. Letos poptávka prudce vzrostla,“ přiblížila Picková.

To potvrdila Hana Bačíková z cestovní agentury Invia Kyjov. „Všechny lety na červenec z Brna i Prahy jsou vyprodané. Díky tomu soudím, že se lidé strachu zbavili,“ podotkla Bačíková.

Ministerstvo zahraničních věcí v současnosti varuje před cestami do téměř dvaceti států nebo některých jejich regionů, kde hrozí vysoké nebezpečí teroristických útoků, únosů nebo ozbrojených konfliktů. Na tomto seznamu se ze zemí dřív navštěvovaných turisty z České republiky objevují Keňa, Sýrie a především Egypt, kde už od dubna platí výjimečný stav. „S výjimkou severu Sinajského poloostrova a západní hranice s Libyí považujeme bezpečnostní situaci v zemi za stabilní. V některých oblastech, včetně Káhiry, nelze vyloučit teroristické útoky zaměřené převážně proti egyptským bezpečnostním složkám a jejich infrastruktuře,“ informovala mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Zároveň doplnila, že bezpečnost letovisek při Rudém moři i významných staroegyptských památek je zajištěná dostatečně.

Z aktuálních informací výzkumného týmu České spořitelny zaměřených na dovolené počesku letos v létě bude dovolenkovat asi pětasedmdesát obyvatel republiky, nejčastěji jsou to mladí a rodiny. Obvykle vyrazí na jednu či dvě letní dovolené s tím, že je stráví v tuzemsku.

Do světa se chystá asi jen třetina české populace, většinou ke Středozemnímu moři. „Dovolenou si Češi plánují zpravidla na červenec, kdy nasednou do svého auta a vyrazí. Letadlo využívají výrazně méně často, zvolí ho jen čtvrtina cestovatelů a je typické pro zahraniční cesty do Řecka, Itálie či Španělska,“ uvedla vedoucí výzkumného týmu Monika Hrubá.

KATEŘINA HELEŠICOVÁ

PETR TUREK