Dvanáct volebních lídrů ve dvanácti rozhovorech: čtěte Deník Rovnost

Jižní Morava - Existuje celkem dvanáct politických uskupení, které mají reálnou šanci dosáhnout na tříprocentní volební výsledek. Tedy kdyby letošní parlamentní volby byly jen na jihu Moravy. Alespoň to tvrdí poslední předvolební průzkum preferencí, které exkluzivně pro Deník připravila firma SANEP.

Takové politické strany by se ziskem tří procent dostaly na hranici, nad níž již dostávají v následujících čtyřech letech příspěvky od státu.

Dvanáct krajských lídrů těchto dvanácti uskupení oslovil Deník Rovnost a se všemi přinese v úterý, ve středu a ve čtvrtek rozhovory v tištěném vydání novin.

Jaké mají názory na celostátní témata? Jak pomohou konkrétně jižní Moravě? Jak dobře znají vlastní volební program? To vše si přečtete v následujících dnech v Deníku Rovnost.

V úterý se můžete těšit na rozhovory s Michalem Bergem /Strana zelených/, Radkem Holomčíkem /Piráti/, Janou Krutákovou /Starostové a nezávislí/ a Marianem Keremidským /Strana práv občanů/.

Ve středu pak Deník Rovnost přinese předvolební rozhovory s Vlastimilem Válkem /TOP09/, Filipem Otevřelem /Realisté/, Petrem Fialou /ODS/ a Janem Hrnčířem /Svoboda a přímá demokracie/.

Ve čtvrtek si můžete přečíst rozhovory s Taťánou Malou /ANO 2011/, Bohuslavem Sobotkou /ČSSD/, Ivo Pojezným /KSČM/ a Jiřím Miholou /KDU-ČSL/.

Na pátek pro čtenáře Deník Rovnost nachystal závěrečný dotazník, kde političtí lídři odpovídali v projektu Deník Bus (na online reportáž z unikátního projektu se můžete podívat ZDE) jednoduše ANO/NE na stejné otázky a kromě toho i křížovou tabulku, kdo s kým by šel/nešel za určitých okolností do koalice, kdyby to bylo na něm.

A samozřejmě v novinách najdete i jednoduchou volební kuchařku.