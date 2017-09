Foret, Bagárová i vojáci vystoupili pro nemocné děti. Výtěžek je 47 tisíc

Dolní Dunajovice – Nebe je zatažené a na zem z něj padají dešťové kapky. Atmosféru sobotního benefičního koncertu Křídla motýlí to však neohrožuje. Diváci jsou schovaní pod střechou velkého stanu, zpěváci zase vystupují na zastřešeném pódiu. Po šesté hodině podvečerní se návsí v Dolních Dunajovicích opakovaně nese bouřlivý potlesk.

Na pódiu se postupně vystřídá nevidomý zpěvák a klavírista Honza Jareš, Victoria Velvet a Michael Foret. Ten vůbec poprvé zpívá veřejně svou novou píseň Rockstar. A posluchači se k němu připojují svým tleskáním. „Je to opravdu premiéra. Píseň jsem vydal teprve minulý týden a na Youtube kanálu je teprve krátce. No right, no wrong, už jsem zpíval mnohokrát, je to hit loňského léta. Vždy zvedne lidem náladu. Publikum je skvělé. Ani nepotřebuje slyšet pokyny ruce nahoru nebo tleskejte. Procítí to srdcem, a to je pro zpěváka ta nejlepší věc, co může nastat,“ přiznává zpěvák, který před lety zazářil v soutěži Česko hledá superstar.

Podobných akcí se Foret účastní rád a vždy se je snaží podpořit. „Mám jednoletou dcerku. Ani si nechci představit, že by se jí stalo něco ošklivého. Když se to týká dětí, neváhám ani vteřinu. To jsou věci, které podpořím kdykoliv a jakkoliv,“ má jasno Foret.

Lidi si brzy získává na svou stranu také mladý Slovák Martin Harich. Skvělou atmosféru si užívá na návsi třeba Lenka Pančušková s Dolních Dunajovic, která si přišla poslechnout jednotlivé zpěváky se svými sestrami. „Zatím je to perfektní. Nejvíce se mi zatím líbily písně Martina Haricha. I Michael Foret byl dobrý,“ hodnotí žena.

Na koncert přišli obyvatelé Dolních Dunajovic, přijeli ale i lidé odjinud. Někteří litují, že účast nakonec odřekla známá jména jako Ilona Csáková nebo Jana Paulová. „Je to škoda, třeba Csáková by určitě vyčnívala. Ale náhrada je kvalitní. Třeba Martina Haricha jsem v životě neslyšel, ale zpívá výborně,“ myslí si například Petr Novák z Brna.

Jediný moment, kdy příchozí musí opustit zastřeněný prostor, je u překvapení celého večera. Vystoupení čestné stráže Armády České republiky. Této chvíle v dešti však podle zájmu nikdo z nich nelituje. Poté si přízeň a ovace diváků užívá rovněž Monika Bagárová nebo Radek Banga.

Stan pro posluchače je takřka úplně zaplněný. „Počasí nám úplně nepřálo, ale přesto koncert dopadl velmi dobře. Je tady skoro čtyři sta lidí,“ pochvaluje si za pořadatele Jiřina Franceová.

Velký zájem je vidět také na výtěžku z celé akce, který podpořil děti s nevyléčitelnou nemocí kůže. Celkově je to 46 909 korun. „Částka se několikrát měnila, lidé pořád přihazovali další peníze. Asi sedm a půl tisíce z celkové částky přispěli dobrovolně navíc,“ informuje Franceová. Šek pořadatelé předávají zástupkyni organizace Derbra, která si ho poté odváží. Na pomoc nemocným putuje takřka o pět tisíc více než vloni.