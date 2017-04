Holobrádek uctil v Rusku legionáře v dobové uniformě. Při pietním aktu

Břeclav - Památná místa bitev první světové války nedávno navštívil Břeclavan Petr Holobrádek. Vydal se až do ruského Pugačeva, kde v létě roku 1918 bojovali českoslovenští legionáři.

Spolu s devíti dalšími kolegy z různých klubů vojenské historie v České republice uctil v dobové uniformě padlé legionáře při pietním aktu u jejich památníku. „V dobových uniformách jsme byli jen my. V České republice funguje klubů relativně hodně, v Rusku jich tolik není, na to, jak je to veliká země,“ přiznává Břeclavan.

A srovnává s podobnou akcí před čtyřmi lety v Permu, kde se zúčastnil kromě pietní akce i bojové ukázky. „Na zádušní mši nás bylo tehdy v uniformách asi šedesát. To byla dost velká historická jednotka,“ zmiňuje Holobrádek.

Takový koníček není levná záležitost a člověk musí počítat, že jej bude něco stát. „Třeba dobová uniforma stojí kolem třiceti tisíc,“ uvádí muž.

Přestože se tentokrát neúčastnil rekonstrukce žádné bitvy, výlet si užil. „Každá cesta do Ruska je velice zajímavá. V člověku, který se vojenskou historií zabývá nějakou dobu, vždycky vyvolává různé pocity. Takové věci jsou pro mě silný zážitek. Je jedno, jestli je to Rusko, nebo třeba východní Slovensko,“ říká předseda Klubu vojenské historie Břeclav.

Spolu s ním cestoval do Ruska ještě Lukáš Lexa z klubu vojenské historie v Hodoníně. Zastavili se i v Samaře, kde mají Rusové do roka obnovit pomník padlých legionářů k výročí století od tehdejších bojů.