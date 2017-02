Holocaust? Židé z Břeclavi museli odejít už po Mnichovu, říká historička Káňová

Břeclav /ROZHOVOR/ – Den památky obětí holocaustu si před několika dny připomněli lidé nejen na Břeclavsku. Osudy židů, kteří až do příchodů nacistů žili po staletí v Břeclavi, zkoumá tamní historička Alena Káňová. „Dohledávám místa, kde lidé končili své životy. Například jeden z břeclavských rodáků byl jednou z prvních obětí transportu na východ, kdy zamířil do vyhlazovacího tábora v Minsku," říká Káňová.

Jak výraznou stopu za sebou židé v Břeclavi nechali?

Břeclav nepatřila k největším židovským městům na Moravě, byla ale v první desítce. V roce 1787 tady bylo šedesát šest takzvaných systematizovaných míst pro židovské rodiny. A zatímco v devatenáctém století židé z mnoha jiných měst odcházeli, v Břeclavi došlo k navýšení jejich počtu. Při sčítání obyvatel v roce 1930 se k židovské víře hlásilo téměř šest set obyvatel.

Čím to bylo?

Po umožnění života mimo ghetta toho židé využili a z menších měst odjížděli do Brna, Vídně… Stěhovali se po Evropě. V Břeclavi začal průmyslový rozvoj a počet obyvatel stoupl. S tím přibylo také židovské obyvatelstvo.

Jaké bylo tehdejší soužití s většinou?

Je to na delší povídání. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století Břeclav – stejně jako řada dalších měst – zažila vyhrocenou národnostní otázku. Česko – německou. Židé byli nuceni k přijetí německého jazyka. Zejména ti movití a ti, co patřili do vyšší vrstvy, měli k němectví příklon. Někteří břeclavští obyvatelé měli proto výhrady třeba k židovským podnikatelům. Například židovský starosta Hermann Kuffner je díky přínosu pro město pozitivně hodnocený, tehdejší česká reprezentace mu ale příklon k němectví vytýkala.

A později?

Za první republiky jsem žádnou antisemitskou zmínku nenašla. Důvod byl ten, že výrazně ubylo podnikatelské špičky. Naopak přibylo střední vrstvy. Intelektuálové, sportovci, malé podniky. Ti zcela vyznávali hodnoty první republiky. Poslední břeclavský rabín byl na Moravě prvním, kdo vedl liturgie v českém jazyce. V roce 1928 nechal sloužit židovskou bohoslužbu na oslavu výročí vzniku republiky.

Je dnešní respekt k židovskému odkazu dostatečný?

Za sebe mám obrovskou radost, že posledních osm let je velký zájem o židovské památky i židovskou problematiku. S některými lidmi třeba dohledávám jejich židovské kořeny. Břeclavané jsou si vědomí toho, že ve městě je řada významných památek. Vidím to na komentovaných prohlídkách i přednáškách.

Jak Břeclavané po válce brali, že jim zmizela spousta sousedů?

Břeclav byla výjimkou, protože židé z ní zmizeli ještě před vypuknutím války. Po Mnichovu totiž patřila do Říše. S tím souviselo vyhnání. Poslední stovka byla soustředěná na několika místech, především pak na Kostické váze. Museli pryč. Byly případy, kdy v osmatřicátém sedláci ze Staré Břeclavi zapřáhli povozy a vozili jim potraviny. Další jim slíbili uschování věcí. Někteří se k tomu po válce už neznali, byla ale i spousta těch poctivých a vše jim vrátila. Bylo to stejné jako ve zbytku populace, Břeclav nebyla výjimkou. Ve městě pak odpadlo udávání i hrdinství, protože za války tady židé nebyli.

Lze říct, kolik současných obyvatel má alespoň částečné židovské kořeny?

Holocaust přežilo několik rodilých Břeclavanů. Po válce tady zůstali jen dva chlapci, kteří zemřeli v devadesátých letech. Měli smíšené rodiny. Potomci se ale k židovskému původu nehlásí. Paradoxně se mi ale podařilo asi u deseti obyvatel z různých prostředí dohledat, že židovský původ mají také. Je to v druhé i třetí generaci. Část z nich o tom do pozdního věku vůbec nevěděla.

Kdyby nepřišli nacisté, jak by soužití vypadalo dnes?

Těžko předpovídat. Na rozdíl od Slovenska nebo Mikulova nebyli v Břeclavi ortodoxní rodiny. Tak, jak to nyní spěje v jiných částech Evropy, nešlo by o výrazně nábožensky založené židy. Měli by svůj etnický původ, ale náboženství by u nich bylo spíše vlažnější. Stejně jako se ve většině společnosti neřeší rozdíly mezi protestanty a katolíky.