Horolezci chtějí na Pálavu. Ochránci přírody hledají vhodné místo

Mikulov - Rádi bychom lezli v jednoduchém terénu v okolí Mikulova vhodném pro začátečníky i děti. S takovou žádostí přišli za vedením Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava na Břeclavsku horolezci. O zřízení horolezecké stěny uvažuje i město Mikulov.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Variant, kde by lezení bylo možné, však není mnoho. „V prvním kole nám vyšly dvě lokality. Čertův kámen, který je v mikulovském amfiteátru, a skalka na Olivetské hoře. Ta se nachází na hranici přírodní rezervace Svatý kopeček," nastínil možnosti vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

O vytipovaných místech informovali ochránci přírody jak horolezce, tak mikulovskou radnici. S poznámkou, že obě místa ještě podrobí důkladnějšímu rozboru. „Po zvážení všech rizik jsme se nakonec shodli na tom, že jako reálnou vidíme pouze variantu Čertova kamene," uvedl Kmet.

SpolupráceUž deset let trvá spolupráce mezi horolezci a ochránci přírody v Národní přírodní rezervaci Děvín. Teď jsou ve hře skály v okolí Mikulova.

Vybrané území je v majetku města, ale částečně i soukromého majitele. Radnice to však jako zádrhel nevidí. „Přesně nevím, o které území se jedná. Vše je teprve ve fázi zrodu, příprav a plánování. Ale většinovým vlastníkem je město. Navíc nikdy nebyl problém, že bychom se s majiteli na něčem nedohodli," řekla místostarostka Mikulova Marie Leskovjanová s tím, že by město atrakci v podobě horolezecké stěny uvítalo.

Zájem neskrýval ani milovník horolezectví z Hustopečí Petr Podešva. „Jezdíme s kamarádem hodně na stěny do Brna a na dalších pár skal po republice. Kdyby něco podobného vzniklo v Mikulově, tak bych byl rád," těšil se Podešva.

Otevření stěny pro veřejnost ale není otázkou měsíce, spíše let. Ochránci přírody mají totiž řadu podmínek. „Terén by vyžadoval odtěžení několika stromů kolem skály. Vápencové stěny by bylo nutné vybavit pevnými jistícími body a na vrcholové plošince by bylo třeba provést drobná technická opatření k zajištění ochrany vzácných rostlin, které zde rostou kosatce písečného a koniklece velkokvětého," vyjmenoval nutné kroky šéf ochranářů.

Milovníci lezení mají na Břeclavsku už nyní několik možností. Přímo na území Chráněné krajinné oblasti Pálava je možné legálně lézt v Národní přírodní rezervaci Děvín, a to v horolezeckém areálu nad Horními Věstonicemi. „Spolupráce mezi horolezci a ochránci přírody v této lokalitě funguje bez problémů již více než deset let," doplnil Kmet.