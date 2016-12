Hospodští se bojí dopadů nového zákona. Bez kouření ubude hostů, tvrdí

Břeclavsko - Provozovatelé hospod na Břeclavsku se už nyní děsí dopadů tvrdého protikuřáckého zákona. I toho, jak zajistí, aby si uvnitř nikdo nezapálil.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Bude to velký průšvih, hlavně v zimě. Jeden z majitelů starobřeclavské hospody Titanic Tomáš Zonyga neskrývá obavy z důsledků protikuřáckého zákona, který schválili poslanci. Od května má zakázat kouření ve všech hospodách.

Zonyga nad tím kroutí hlavou. „Ubude nám spousta hostů, to je více než jasné. Pro řadu hospod bude zákaz kouření znamenat zánik. My jsme za dvanáct let do hospody nainvestovali peníze i z jiných činností a teď nám stát provede tohle. Je to horší než za komunistů," zlobil se Zonyga.

Ten podle svých slov procestoval na motorce skoro půl světa, ale tak striktní omezení nikde neviděl. „Nechápu, proč nemůže být oddělená nekuřácká a kuřácká část," kritizoval s tím, že před před devíti měsíci otevřeli hned vedle nekuřáckou restauraci. Sami, bez zákazů a příkazů.

Podobně to vidí i jednatel Pivovaru Moravský Žižkov Ondřej Šraga. „Zakázali jsme si to radši sami, než aby nám to někdo nařizoval," smál se poté, co před rokem změnili hospodu patřící k pivovaru na nekuřáckou.

Jak říká, lidé si rychle zvykli a prostředí se zlepšilo. „Někteří měli sice zpočátku výhrady, ale nakonec to většinou přijali a přizpůsobili se. Pokud má však někdo hospodu postavenou na štamgastech, kteří kouří, bude mít zákaz negativní dopady. Osobně si myslím, že by stát do těchto věcí neměl zasahovat," prohlásil Šraga.

Břeclavan Zdeněk Hrubý má stejný názor. „Majitelé by si měli sami rozhodnout, jestli jejich podnik bude kuřácký nebo nekuřácký. Znám hospodu, kde zrušili kouření a po měsíci to vrátili zpátky, protože jim znatelně klesly tržby," řekl.

Navzdory tomu, že je sám kuřák, vítá zákaz kouření všude tam, kde se jí. Jinak však ne. „Lidé si mají mít možnost vybrat," míní Hrubý s tím, že se ale přizpůsobí a bude chodit s cigaretou ven. „Nemám s tím problém. Aspoň tolik nevykouřím," usmíval se.

Že to s předchodem na nekuřádký provoz nebude jednoduché, připouští i provozovatel břeclavské vinárny s diskotékou Rotunda Lukáš Makovec. „Trochu to problém bude, ale nedá se nic dělat. Obavy mám. Pokud to tak ale bude všude, tak si snad lidé zvyknou," reagoval muž, který paradoxně dělá asistenta valtickému poslanci Miloslavu Janulíkovi z koaličního hnutí ANO.

Jak Makovec přiznal, o podobě vládního zákona spolu několikrát diskutovali. A to i kvůli dalším dopadům, z nichž není nadšený. „Aby se uvnitř nekouřilo, bude mít za povinnost zajistit provozovatel zařízení. Pokud si ale někdo zapálí, je otázkou, jak ho servírka donutí aby toho nechal. Bude se s ním hádat?" ptá se.

Zákon ještě musí posoudit senátoři a podepsat prezident.