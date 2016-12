Hrobce dál škodí holubí trus. Náprava stojí ročně dvacet tisíc korun

Břeclavsko – Až lékaři a zdravotní sestry v krajských nemocnicích na Břeclavsku pohlédnou v novém roce na výplatní pásky, najdou na nich o deset procent vyšší mzdu. O zlepšení podmínek zaměstnanců rozhodla vláda. Suma se týká navýšení pevné části výplaty, ředitelé zdravotnických zařízení v Břeclavi a Hustopečích současně odmítli, že by kvůli tomu sáhli do té pohyblivé, tedy osobního ohodnocení. „Bylo by to řešení, kdy by se vlk nažral a koza zůstala celá. V této chvíli ale o výrazných zásazích do pohyblivé složky mezd neuvažujeme," uvedl ředitel břeclavské nemocnice Jiří Jurník.