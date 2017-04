Hrušky zvažují zřízení Pošty partner, riziko jsou náklady. Až stovky tisíc ročně

Hrušky – Ano, nebo ne? Zastupitelé Hrušek nyní zvažují návrh České pošty, která se na ně obrátila s možností zřídit Poštu partner. Služba by v obci zůstala, jen by se o ni nově starala obec, případně soukromý provozovatel.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

Starostka Jana Filipovičová by byla nejraději, kdyby nadále platil současný stav. „Když ale bude změna nezbytná, půjdeme do toho s tím, že službu vezmeme pod obec. Může se stát, že to soukromník nezvládne a pošta by u nás mohla zaniknout,“ říkala Filipovičová.

Rozhodnutí zřejmě padne až v červnu. Jedním z rizik je zvýšení nákladů zatěžujících obecní rozpočet. Jde až o stovky tisíc korun ročně, částku tvoří převážně náklady na energie a mzdy.

Poštu partner mají nově třeba v Krumvíři a několika dalších obcích na Břeclavsku.