Hustopeče chtějí novou stezku. Povede do Starovic, v budoucnu třeba až do Brna

Hustopeče, Starovice – Po nové cyklostezce by mohli lidé jezdit mezi Starovicemi a Hustopečemi. K pokrytí nákladů chtějí zastupitelé města využít státní dotaci, při zasedáních už odsouhlasili její žádost.

Představitelé Hustopečí uvedli, že… „Na straně Starovic bude trasa delší, proto obec požádala Hustopeče o spoluúčast na neuznatelných nákladech do maximální částky devět set tisíc korun."

Tamní zastupitel Petr Fridrich navíc zmínil, že další cesty pro kolaře by mohly vést až do největšího města na jižní Moravě. „Uvažuje se o vzniku cyklostezek mezi dalšími obcemi, které by následně mohly vést až do Brna," oznámil Fridrich.