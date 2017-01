Hustopeče mají po roce práce nové internetové stránky

Hustopeče – Více než rok práce stojí za spuštěním nových internetových stránek města Hustopeče. Fungovat začaly v pondělí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Jako hlavní cíl si při tvorbě stanovili hlavně přehlednost. „Web je rozdělený do základních sekcí podle uživatelů. Část je pro místní obyvatele, další je zase pro turisty. Je to hned na úvodní straně, takže by se měli lidé jedním dvěma kroky dostat k požadované informaci," řekl hustopečský radní Kamil Konečný, který je jedním z těch, co za novými stránkami stojí.

Ke snadnější a rychlejší dostupnosti zpráv přispívá také nový adresář. „Zjistili jsme, že adresář je nejvyužívanější funkcí webu. Všechny městské instituce jsou tam tedy k vyhledání," doplnil Konečný. Stránky stály přes dvě stě tisíc korun.