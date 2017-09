Hustopeče za 50 let: násobně vzroste počet obyvatel

Hustopeče – Světlá bude budoucnost Hustopečí, nyní třetího největšího města v břeclavském okrese. Alespoň se na tom shodují obyvatelé, které oslovili redaktoři týdeníku Nový život. Kde lidé vidí šestitisícové město za padesát let? „Hustopeče mají velký potenciál v oblasti cestovního ruchu. Jsou výjimečné svými mandloňovými sady. Počet turistů ve městě ještě poroste,“ myslí si hustopečský kněz Jan Nekuda.

Hustopečská radnice. Ilustrační foto.Foto: archiv

Trenér hustopečských házenkářů Petr Semerád zase odhaduje, že město mandloní a vína půjde nahoru sportovně a zlepší si jméno i po vinařské stránce. „Rád bych, kdyby to v našem klubu pokračovalo v podobných kolejích jako nyní. Přeji si, abychom měli dobré výsledky a zaměřovali se hlavně na mládež,“ přemítal Semerád.

Má za to, že za padesát let se počet obyvatel v Hustopečích zdvojnásobí. „Když bude více obyvatel, bude více dětí. A sportovně půjde město nahoru. Snažíme se o to, abychom vybudovali svou házenkářskou akademii, abychom vytvářeli pro děti výborné podmínky pro sportovní vyžití i vzdělávání,“ přiblížil Semerád.

Radní za Sdružení nestraníků Zbyněk Háder věří, že si Hustopeče postupně získají významnější postavení v Jihomoravském kraji, než mají doposud. „Nyní si ho stále vytvářejí. Přibude o hodně více obyvatel. Věřím, že budou mít lepší podmínky k vyžití. Bude to takové malé kongresové centrum na jih od Brna, kam se budou sjíždět lidé za dobrým vínem, za dobrou zábavou,“ nastínil Háder.

K tomu je však podle něj potřeba zapracovat na sportovním a kulturním zázemí pro pořádání akci. „Jsou tady šikovní lidé, ale trochu jim chybí podmínky pro pořádání akcí,“ sdělil Háder a zmínil plánovanou přestavbu společenského domu, kina či centra volného času.

KONTROLA OBYVATEL

Občanskodemokratický opoziční zastupitel Jiří Kadrnka považuje v následujících padesáti letech za klíčové výrazné rozšíření bytové zástavby směrem k sousedním Starovicím a také vybudování obchvatu: od okružní křižovatky u Horních Bojanovic směrem k průmyslové zóně u Šakvic.

Obává se však i možných negativ. „Bohužel doba je taková, že budou obyvatelé kontrolovaní na každém kroku. V daleko větší míře budou ve městě kamerové systémy a radary, z čehož nemám radost. Je evropský trend kontrolovat lidi na každém kroku a myslím si, že se to začíná projevovat už i v Hustopečích a bude to pokračovat,“ řekl Kadrnka.

To hustopečský kněz Nekuda zůstává stále pozitivní. A mimo jiné si pochvaluje přístup svých farníků. „Lidé, co chodí do kostela, jsou ti, kteří víru berou opravdově. Doba směřuje k tomu, že člověk už nechodí do kostela jenom z tradice, ale z vlastního přesvědčení,“ poznamenal kněz.