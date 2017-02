Hustopečští usilují o dotaci na opravu krytého bazénu

Hustopeče – O dotaci na opravu krytého bazénu, zažádaly Hustopeče na Břeclavsku. Bazén je v provozu již šestadvacet let. Změny se mají dotknout zázemí, výměny osvětlení a technologického vybavení.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Bazén by měl být také bezbariérový. „Rekonstrukce by měla zahrnout kompletní opravu vestibulu, toalet, převlékáren, šaten, až po vstup do bazénu," uvedl ředitel Sportovního zařízení města Hustopeče Aleš Proschek.

V případě přidělení dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy mohou Hustopečští získat finanční podporu do výše až šedesáti procent z celkových nákladů. Ty dosahují výše zhruba jedenáct milionů korun. „Výsledky žádosti bychom měli znát do konce února a všechny opravné práce by měly být dokončené do konce března příštího roku," řekla referentka majetkové správy v Hustopečích Pavla Novotná.

DESÍTKY TISÍC PLAVCŮ

Návštěvnost bazénu je kolem šedesáti tisíc plavců ročně. K posledním velkým stavebním úpravám došlo v roce 2012.