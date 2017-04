Jak se dostat do práce během stávky? Firma zajistí zaměstnancům náhradní dopravu

Jižní Morava – Jak se dostat do práce? Podobnou otázku si kvůli čtvrteční stávce řidičů autobusů kladou tisíce Jihomoravanů. Některým z nich pomohou zaměstnavatelé, jiní si cestu musí zařídit sami.

Například břeclavská gumárna Gumotex chystá pro své zaměstnance speciální autobusovou linku. „Rozhodli jsme se zajistit náhradní dopravu alespoň pro nejpočetněji obsazenou linku svážející lidi z oblasti Podluží. Trasa povede z Týnce do Břeclavi přímo k naší hlavní bráně a zpět. Autobus pojede v době výměny ranní, odpolední i noční směny," informoval tajemník společnosti Pavel Kašuba.

Zaměstnanci Gumotexu mohou linku využít zdarma po předložení zaměstnanecké karty. Náklady na speciální autobusovou dopravu zaplatí společnost z vlastních zdrojů. „Linky z dalších obcí bohužel nejsme schopni zajistit. Soukromý dopravce nemá dostatečnou kapacitu. Věříme, že se zaměstnanci, kteří běžně jezdí autobusem, pokusí využít spolujízdy s některým z kolegů nebo výjimečně použijí vlastní automobil," dodal Kašuba.

Zaměstnavatel nemá ze zákona povinnost zajistit v případě stávky řidičů náhradní dopravu svým zaměstnancům. „Pokud je stávka řádně vyhlášená podle zákona o kolektivním vyjednávání, je povinnost zaměstnance se na takovou situaci dopředu připravit a včas se dostavit na pracoviště," popsal právník Vít Křížka.

Na některé podniky naopak nebude mít stávka řidičů velký vliv. „Autobusem dojíždí jen pár zaměstnanců. Většina z nich jezdí vlakem nebo jsou místní," řekla Petra Nováková ze společnosti Adamovské strojírny a železárny.

Stávka nenaruší ani provoz Fakultní nemocnice Brno. „Pracovat budou lidé, kteří nejsou závislí na autobusové dopravě tak, abychom standardně zajistili lékařskou péči," uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.

DANIEL HRBOLKA

Ze Znojma se lidé dostanou do Brna i do Prahy

Znojmo - Šéf Znojemské dopravní společnosti Psota Petr Chadim o čtvrteční stávce říká: "Zajistíme dálkové autobusy, pojedou linky do Brna a do Prahy." Stávku považuje za nezákonnou. Poukazuje na to, že se nedozvěděl, která pracoviště budou během stávky mimo provoz. S odbory komunikuje prostřednictvím právníků.

vývoj sporu

Září 2016 - Řidiči ve Znojmě hrozí stávkou. Poukazují na nízké platy a počet odpracovaných hodin. Do hry vstoupila radnice a zprostředkovala podpis kolektivní smlouvy.



Podzim 2016 - Požadavky na vyšší platy řidičů autobusů řeší odbory na celostátní úrovni.



Leden 2017 - Platí nařízení vlády, které zaručuje zvýšení platů řidičům. Podle něj mají dostávat téměř sto korun za hodinu jízdy.



Únor 2017 - Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost.



Březen 2017 - Znojmo dá řidičům 3 miliony, kraj 100 milionů korun, které vystačí na dva roky. Odbory volají po systémovém řešení a vyhlašují stávku.

Kolik řidičů jde do stávky?

Z osmdesáti řidičů jich bude stávkovat 5. Asi 40 dalších není plně rozhodnuto

Jak hodnotíte stávku samotnou?

Považujeme ji za nezákonnou. Naší společnosti se celokrajské problémy netýkají. Splnili jsme všechno, co vychází z kolektivní smlouvy i z nařízení vlády. S městem sjme podpesali dodatek a platové požadavky řidičů jsme splnili. Oficiální důvod k vyhlášení stávky je podle odborářů dosavadní parxe ve výběrových řízeních, kde rozhoduje nejnižší nabídková cena. Je hrozné, že odboráři si berou za rukojmí cestující, kteří za nic nemůžou. A dopravní společnosti také ne.

Jste z vývoje událostí zklamaný?

Jistě, že jsem. My jsme udělali pro řidiče maximu, samozřejmě nevím, jak je to v jiných regionech. Naše firma platila dva měsíce zvýšené mzdy ze svého. Celé je to špatně. Pod tlakem odborářů se do věci vložil kraj a město. Věřili jsme, že se dohodneme a jednání mi vzala spousta času. Nyní je stávka "na spadnutí" a stále si myslím, že je to drzost. Spousta řidičů ani neví, proč mí jit do stávky a někteří se bojí.

Víte již jistě, které linky pojedou?

Zajistíme autobusy do Prahy a do Brna. Co se týká MHD ve Znojmě, tak tam zatím nemáme jasno ale doufáme, že autobusy pojeodu také. Jde mi ale o tom, aby se ve čtvrtek lidé dostali do zaměstnání.

ILONA PERGROVÁ