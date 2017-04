Jarní šlapku zpestřilo opékání špekáčků. Pochodu přálo také počasí

Brno – Následující stránky obsahují subjektivní pohled autora na okolí města Brna, varuje čtenáře pečeť na poslední kapitole kontroverzního průvodce To je Brno. Nálepku do knihy vložilo Turistické informační centrum Brno tento týden poté, co komentáře sociologa Stanislava Bilera urazily starosty okolních obcí.