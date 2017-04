Jedna z babiček mi o Velikonocích darovala štangli salámu, vzpomíná kněz

Mikulov /ROZHOVOR/ – Jako student začínal o Velikonocích fotbalovou sezonu. Teď je má převážně pracovní, ačkoliv i on si najde chvíli na dobré pití a jídlo. Mikulovský probošt Pavel Pacner.

Mikulovský probošt Pavel Pacner. Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Víte co mě v úvodu zajímá? Jestli takový rozhovor může vůbec vést ateista?

To je krásná otázka. Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Je ale pravdou, že podstatou velikonočních svátků je úplně to nejzásadnější poselství. Věřím, že nikdo z lidí není úplný ateista, i když to o sobě řekne. Každý má v sobě touhu po lásce, po životě, po štěstí… Velikonoční poselství je o životě, který nekončí smrtí a to je poselství pro každého člověka.

Odklonily se podle vás Velikonoce mezi lidmi svou podstatou podobně jako Vánoce?

I když lidé o Vánocích nevnímají křesťanské poselství, pořád tam funguje Ježíšek jako novorozené dítě. Myslím, že u Velikonoc uniká podstata svátků ještě více než u Vánocích. Jde o svátky zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Z hlediska společnosti jsou Velikonoce mnohem méně slaveny pro jejich původní význam. Spousta lidí je vidí jako svátky jara a hlavně volné dny.

To rozhodně.

Pro nás křesťany je Velký pátek zásadním dnem ukřižování Ježíše. Jde o den ztišení a rozjímání. Jsem si ale vědom toho, že pro mnohé jde díky státnímu svátku o volno na party či oslavy.

Jak vnímáte, že někdo o Velkém pátku slaví? Dokážete to v sobě skousnout?

Pro mě osobně je spojení s oslavou těžko pochopitelné. Jsem v zakotvený v křesťanských hodnotách. U lidí, kteří netuší, proč by měli Velký pátek vnímat více soustředěněji, může ale jít o ideální čas na setkání a párty. Když to řeknu jednoduše, vůbec jim to nemám za zlé. Nikomu bych to nevyčítal.

Chápu, tančit nikde nebudete.

To ne. Naopak noc ze soboty na neděli, kdy slavíme Ježíšovo vzkříšení, už by protančení tohoto času bylo na místě.

Minimálně o den to tedy posunete.

Přesně tak.

Troufnete si říct, kolik z deseti lidí zná podstatu Velikonoc?

Netroufám. Asi ne.

Bude to více než polovina?

Myslím si, že určitě ne. Nechci ale nikoho soudit ani kvalifikovat. Pro pojetí podstaty svátku není určující, kdo je a kdo není v kostele. To není hranice. Mnozí lidé vnímají tyto věci mnohem hlouběji mimo kostel.

Jak svátky prožíváte vy? Najdete si čas i pro sebe?

Určitě. Rozjímám o tom, že Ježíš trpěl. I v kostelích je tomu přizpůsobený prostor, je tam takzvaný Boží hrob. Když v noci na neděli skončí obřady vzkříšení, s místními si připíjíme. Radujeme se. V neděli vyrazím za přáteli. Dobré jídlo a pití mě také nemine.

Když jste šel naposledy s pomlázkou?

Jejda… No. Ještě jako vysokoškolský student teologie jsem chodíval po mé rodné Třebíči. Jak jsme se spolužáky byli čím dál lenošnější, navštěvovali jsme už jen pár vyvolených kamarádek. Měli jsme pak ještě jeden krásný zvyk.

Povídejte.

V pondělí odpoledne jsme chodili na fotbal. Sešli jsme se všichni chlapi. Na velikonoční pondělí jsme zahajovali sezonu. Bylo z toho fajn setkání. Jako kněz si nyní stoupnu u vchodu kostela a po bohoslužbě návštěvnice symbolicky vyšlehám.

Co jste si kdy vykoledoval nejzajímavějšího?

Kdesi na Slovácku jsem od jedné babičky – a to jsem byl velmi překvapený – dostal úžasnou štangli salámu, kterou vytáhla z kabelky. Lidé také vědí, že mám rad pivo, hlavně plzeňské, tak mi občas dají i to.

To bychom se chuťově shodli. Jak Velikonoce vypadají na Mikulovsku, kde zajíždíte do několika obcí?

Skupiny koledníků potkávám. Před lety jsem si myslel, že tradice koledování zcela upadá. Teď ale vidím, že je to ještě pořád dobré. Otázkou je, jestli to není stále více o alkoholu. To nevím.

U mnohých zřejmě ano.

A mohu ještě větu na závěr?

Jistě.

Velmi se mi líbila ta, kterou v minulosti lidem napsal jeden kněz – Pijte jako dobytek, protože ten ví, kdy má dost.