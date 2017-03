Jsem česká kniha, šetři mě! Mikulovská knihovna používá prvorepublikové razítko

Mikulov – Jsem česká kniha. Posilovala jsem český národ v těžkých dobách. Chci mu ještě dlouho sloužit, a proto mě šetři! Děkuji!Tento inkoustový nápis nyní zdobí každou novou českou knihu v městské knihovněv Mikulově na Břeclavsku. Razítko, jehož grafická podoba pochází pravděpodobně už z období první republiky, věnoval knihovně Mikulovan Jiří Tichý. Unikátní dobový předmět našel po svém pradědovi.

V mikulovské knihovně používají nové razítko. Jeho původ sahá nejspíš do období První republiky.Foto: Josef Minařík

„Kdysi dávno jsem po něm zdědil torzo jeho knihovny. S výjimkou identifikačních značek mnohé knihy obsahují právě toto velkoplošné razítko. Budu velmi rád, když se díky knihovně zase uvede v život,“ doufal Tichý.

Mikulovské knihovnice razítko nadchlo. Kromě značení nových českých knih jej budou využívat i pro akce s dětmi a také důchodci, kteří v knihovně navštěvují univerzitu třetího věku. „Text na razítku se nám moc líbí. Je důležitý i v dnešní době,“ řekla ředitelka mikulovské knihovny Ilona Salajková.

Grafická podoba razítka pochází pravděpodobně z období první republiky. „Z doby, kdy bylo plošně využívané veřejnými knihovnami ke značení knih nejspíše za účelem posílení jakéhosi národní vědomí, zejména pak v pohraničí,“ uvedl na vysvětlenou dárce.

O prvorepublikovém artefaktu se jinak velmi málo ví. Ani Národní knihovně České republiky se nepodařilo jednoznačně zjistit, kdy a jak text vznikl a v jakém období přestali knihovníci razítko používat.

Mikulovská knihovna tak bude po řadě let možná první a jedinou, která obnovené razítko vrátila do života. „Je to taková historická zajímavost. Proto jsem nechal zhotovit přesnou repliku tohoto razítka a jeden kus věnoval místní knihovně,“ dodal Mikulovan Tichý, jehož pradědeček si razítko nejspíš půjčil v obecní knihovně v Obědkovicích na Hané, kde žil. A udělal si kopii.