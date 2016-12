Kapři budou v ulicích Břeclavska od pondělí. Cena za kilo přesáhne 80 korun

Břeclavsko - Věra Blahová si pro vánočního kapra chodila každoročně k pojízdné prodejně. Ta k nim do Drnholce přijíždí v týdnu před Štědrým dnem. „Pro rybu si tam jde hodně lidí, protože kde jinde by ji u nás koupili? Letos mezi nimi nebudu, kapra už mám. Služba je ale hodně využívaná," říkala Blahová.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Prodejce přijede do Drnholce v pondělí hodinu po poledni, kdy zastaví v Brněnské ulici. Vrátí se ještě v pátek. Zájemci tam koupí kilo Pohořelického kapra za 88 korun, výběrového pak za 96.

Městys se na Břeclavsku zařadí k mnoha místům, kde budou ryby od příštího týdne k dostání. Nejvýraznější zastoupení má podle všeho právě Rybníkářství Pohořelice. To se v regionu vydá především do měst, jejich kapry do dalších částí okresu pak přivezou menší obchodníci.

80a více korun zaplatí lidé na Břeclavsku za kilo kapra. V nabídce bude od pondělí především ten pohořelický. Zájemci v regionu narazí i na ryby z lednických rybníků.

Ředitel společnosti Roman Osička uvedl, že hlavní prodej začne od úterý a potrvá do třiadvacátého prosince. „Cenu kaprů téměř neměníme. U prodejců, kterým ryby dodáváme, je na nich, jakou si nasadí marži. Na našich stáncích se ale první třída pohybuje mezi osmdesáti až pětaosmdesáti korunami. Výběr je pak maximálně o deset korun dražší. Jde o částky, které jsou stejné jako v minulých letech," sdělil Osička.

Kvalita letos vylovených kaprů je podle něj vysoká. Společnost vytáhla z vod množství, jaké zamýšlela. „Pro trh tak máme dostatek první třídy i výběru," poznamenal ředitel.

Kromě Pohořelického kapra bude na Břeclavsku k dostání i ten chovaný v chráněných rybnících v Lednicko-valtickém areálu. Tamní vody spravuje Rybářství Hodonín, které se však v regionu soustředí zejména na nabídku v prodejně v Lednici.

Stánky podle jednatele firmy Oldřicha Pechy neplánuje. „Cenu kaprů jsme sjednotili: kilo bude za osmdesát korun. O devět korun dražšího pak máme amura. Jsou z národní přírodní rezervace, takže lidé ochutnají ryby přímo ze svého okolí," oznámil Pecha.

Zájemci mohou do Lednice přijet od pondělí do pátku vždy mezi osmou a šestnáctou hodinou. Někteří už ryby nakupovali při podzimních výlovech, které se uskutečnily právě v lednické soustavě i jednom z největších republikových rybníků Vrkoč u Ivaně.

Průzkumy ukazují, že kapr stále zůstává jedničkou štědrovečerní tabule. Mnozí lidé ale sahají také po lososu, pstruhu či řízku. Máme hodně bohatou tabuli. Trávíme Vánoce s rodiči a každý jí něco jiného, takže máme kapra, lososa a tuňáka. A k tomu samozřejmě bramborový salát," tvrdí například Zuzana Dufková.