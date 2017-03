Kasino v Břeclavi? Ozval se Synot. Městu jde o miliony korun

Břeclav – Nové kasino by mohlo vzniknout v Břeclavi. Zájem projevil jeden z hazardních gigantů – společnost Synot. Ve městě ale platí zákaz, který herny v posledních letech jednu po druhé škrtal. Vedení radnice nyní zamýšlí umožnění varianty fungující například v Mikulově: říct hazardu ano, ale pouze na okraji města a právě ve formě kasina.

S podobou nové vyhlášky se Břeclavští obrátili na ministerstvo vnitra. Tamní úředníci nyní posuzují, zda je její znění v souladu se zákonem. S výsledkem pak vedení města seznámí zastupitele, kteří změnu schválí, případně zamítnou. „Chci, abychom to zařadili na program dubnového zasedání. Radní už se záměrem seznámení jsou. Jakmile budeme mít finální verzi vyhlášky, všichni si ji projednají ve svých zastupitelských klubech. Mluvit budu i s jejich šéfy. Nechceme, aby získali pocit, že jim dáváme něco jen tak z čista jasna. Uvidíme, jak se k tomu postaví,“ říkal starosta Pavel Dominik.

Synot záměr nekomentuje. „Omlouvám se, ale k uvedené záležitosti se prozatím nebudeme vyjadřovat,“ vzkázala mluvčí společnosti Magda Pekařová.

Na stole se objevily dvě možnosti. První by umožnila návrat hazardu i do centra, tu představitelé města odmítli. Druhé už jsou naklonění. Díky ní budou jasná okrajová místa, kde by kasino mohl vzniknout.

Jedním z důvodů jsou chybějící peníze v městském rozpočtu. Třeba loni do ní díky doplatkům z dřívějška od hazardních firem a provozovatelů přiteklo devět milionů. V předchozích letech byla částka ještě vyšší. Dobře fungující kasino může přinést zhruba osm milionů.

Impulsem pro rušení heren v okresním městě byla mimo jiné na ně se nabalující kriminalita. Ze zkušeností šéfa městských policistů v Mikulově Jiřího Hamerníka vyplývá, že kasina fungují bez problémů. Za posledních čtyřiadvacet let tam hlídka vyrážela k řešení závažnější situaci asi třikrát. „Pokud je provoz ve vší vážností, což u nás je, pak tam funguje ochranka a vše je zajištěné. S malými hernami v ulicích se to nedá srovnat,“ reagoval Hamerník.

Břeclavští se už jednou nad povolením hazardu na okraji města zamýšleli. Nápad však před rokem a půl vzbudil kritiku především od některých členů opozice. „Nemohu se k tomu vyjádřit, protože nevím, o co jde. Neprojednávali jsme to ani na zastupitelském klubu. Kasina jsou ale něco jiného než automaty,“ zmínil Leopold Levák z opoziční KSČM.

