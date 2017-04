Kmotr Donutil: kniha je další skvost Velkých Bílovic

Velké Bílovice /FOTOGALERIE/ – I vinař se někdy splete, ale tady se již dlouhé roky nepletete, vysekl poklonu vinařům z Velkých Bílovic herec Miroslav Donutil. Stal se kmotrem nové knihy nazvané Z historie a současnosti velkobílovického vinařství, kterou představili ve čtvrtek v tamním kulturním domě. „Víno patří ke skvostům tohoto města. Věřím, že kniha jím bude také a poslouží dobře dalším generacím," doplnil Donutil.

Na publikaci spolupracoval tým několika autorů. Mezi nimi například archeolog Josef Unger či archivář Bohumír Smutný. O kresby se postaral břeclavský malíř Antonín Vojtek. Vedoucím autorského kolektivu se stal historik Emil Kordiovský. „Ta kniha zrála jako archivní bílovské víno. Poprvé jsme o jejím vzniku začali uvažovat již v roce 2012, kdy jsme se sešli s dnes již zesnulým profesorem Krausem. Ten byl vlastně původním iniciátorem,“ zavzpomínal Kordiovský.

Archeologické nálezy ukázaly, že vinařství je ve Velkých Bílovicích zakořeněné už z doby římské. „Když ne pěstování, tak aspoň pití vína je doložené určitě,“ smál se historik.

Společně s ostatními si dal za úkol předat tyto vědomosti dál čtenářům. Ke slovu se dostali také vinaři. „S profesorem Krausem jsme se bavili, že dříve neměli vinaři potřebu si věci zapisovat. Tak jsme si řekli, že když to nepopsali dříve, tak to popíšeme dnes. Text odráží vše, co jsme z minulosti našli. A zároveň je v publikaci zachycená i současnost,“ uvedl předseda velkobílovických vinařů František Zapletal.

Vznik knihy podpořil i Vinařský fond, který na novou vinařskou kroniku poskytl sto padesát tisíc korun. „Jedním z úkolů fondu je udržet rozvoj vinařské turistiky. Knihy, které vinaře vzdělávají, sem bezpochyby patří. Bez nich bychom se spoustu věcí nedozvěděli,“ zdůraznil přínos ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

S povzbudivými slovy se přidal i hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. „Vinařství na jižní Moravě získává celosvětový význam. V poslední době jsem přijal velvyslance ze Španělska a také z Francie, oba projevili zájem o spolupráci. Pokud se Francie přijede učit na jižní Moravu, jak dělat víno, tak tady děláme něco dobře,“ chválil Šimek.