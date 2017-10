Konec tlačenic? Lednice má být přívětivější k turistům, vzniknou pro ně centra

Lednice, Valtice – Příjemnější zázemí a prostředí chtějí památkáři pro návštěvníky zámeckého areálu v Lednici na Břeclavsku, kam jich každoročně přijíždí stovky tisíc. Náklady přesáhnou dvě stě milionů korun. Projekt podpořili odborníci, kteří se od čtvrtka do pátku účastnili konference k dvaceti letům Lednicko-valtického areálu v seznamu UNESCO.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Šupálek

Kastelánka Ivana Holásková s kolegy nyní čeká na rozhodnutí o přidělení evropské dotace. „Věřím, že uspějeme. Půjde o velkou akci v rozsahu zhruba dvou set dvaceti milionů korun, sdělila kastelánka.

V areálu vzniknou například návštěvnická centra – pro cyklisty i pěší. Správci zámku si od slibují odbourání tlačenic a rovnoměrnější rozčlenění počtu turistů. Kvalitnější budou také cesty a celková vybavenost: lavičky, toalety… „Do historické podoby se vrátí třeba francouzská zahrada s restaurovanými sochami či vázami,“ poznamenala Holásková.

Pozornost se stočí rovněž ke katakombám umístěným pod skleníkem. Návštěvníky, kteří v místě najdou velkou výstavní síň, do nich zavede tamní prohlídková trasa.

Lednice v UNESCO

· Lednice dva dny hostila setkání odborníků hodnoticích uplynulých dvacet let v seznamu UNESCO.

· Účastníci se shodli, že zápis místo významně pomohl k rozvoji.

· Památkáři nyní žádají o stovky milionů na zvelebení celého areálu.

Opravy se dočká také ovčín známý spíše jako Hubertova šopa. Právě tam najdou zázemí cyklisté. Ti nezodpovědní jsou letitým problém mnohých památek, Lednice nevyjímaje. „Věříme, že když budou mít možnost si tam kola nechat, využijí toho. Park je nachystaný pro pěší, nikoliv pro kola,“ oznámila mluvčí památkářů Dagmar Šnajdarová.

Zda evropské peníze do Lednice přitečou, bude jasné do konce roku. Pakliže projekt získá podporu, začne několikaměsíční administrativní zápřah s výběrem dodavatelů. Bez nenadálých komplikací pak práce začnou na přelomu let 2018 a 2019.

Množství lidí přijíždějících do Lednice každoročně stoupá. V obci bývá velmi rušno i s nástupem chladnějších dnů. Časté potíže jsou například s přeplněnými parkovišti. Navzdory tomu zní od většiny hostů slova o spokojenosti. „Nádhera. Kdykoliv znovu,“ chválila i přes několik výtek návštěvu na facebooku zámku například Renata Machačová.

Zámek v Lednici nemá na jihu Moravy konkurenci. S Českým Krumlovem je nejnavštěvovanější památkou v České republice.