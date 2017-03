Košt lákal. Návštěvníkům se naskytl výhled na Mikulov se sklenkou v ruce

Břeclav – Úspěšná sestava se nemění. S takovým heslem vstoupí do jarní části divize překvapení první poloviny sezony MSK Břeclav. Mladý kádr pod vedením zkušeného trenéra Bohumila Smrčka v létě dokázal zvládnout těžkou situaci v klubu, který se po prvním sestupu z třetí ligy potácel v problémech a na podzim obsadil čtvrtou pozici. Na stejném místě by v Břeclavi rádi celou sezonu zakončili. „Chceme toto místo udržet, případně ještě potrápit mužstva nad námi, když nemáme co ztratit," nastínil cíle týmu do druhé půle sezony trenér Smrček.