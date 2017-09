Koupaliště v plánu Velkých Pavlovic chybí. Padla i možnost rekreačního rybníka

Velké Pavlovice – Chceme koupaliště, napsali mimo jiné obyvatelé Velkých Pavlovic na Břeclavsku do dotazníku, pomocí kterého se radnice snažila zjistit, co lidem ve městě chybí. Zapojilo se přes dvě stě lidí. Zmiňovali také zájem o opravu kina a o stavební místa pro rodinné domy. Vše zapracuje vedení města do dlouhodobého plánu. Venkovní bazén je však zatím pouhá utopie.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Jelínek

O zbudování nového koupaliště ve městě se podle tamního místostarosty Petra Hasila mluví od doby, kdy bylo v roce 1995 zrušené to staré. „Zabodnu-li kružítko do středu města a nastavím si pomyslně šest kilometrů, mám v dosahu dvě koupaliště klasická a jedno přírodní. Myslím si, že je to dostačující,“ podotkl Hasil.



Umírněně reagovala také Lucie Šlorová, která se před pár lety přestěhovala do nedalekých Hustopečí. „Spousta mých známých jezdí na koupaliště sem. Že by bylo i v Pavlovicích, mi připadá úsměvné,“ řekla Šlorová.



Vedení města se mimoto zabývalo možností zbudování rekreačního rybníka mezi Velkými Pavlovicemi a Trkmancem. „Ale náklady jsou vysoké a navíc bez možnosti získání dotace,“ zmínil velkopavlovický místostarosta. ČTĚTE TAKÉ: Jáhly místo brambor. Na zdravější stravu přechází v kraji devět škol

Autor: Aneta Beránková