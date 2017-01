Koziňon? Nazval bych ho vinným radlerem, říká majitel vinařství Maděřič

Moravský Žižkov – Unikátní vinný nápoj složený z vína, vody a sirupu vařeného z bezových květů neboli koziček. To je Koziňon, který vyrábí už druhý rok Vinařství Maděřič z Moravského Žižkova na Břeclavsku.

Vinař Jiří Maděřič z Vinařství Maděřič v Moravském Žižkově.Foto: Archiv Jiřího Maděriče

"V žádném případě to není víno, jde o vinný nápoj. S vínem to má společný jenom základ. Nazval bych to vinným radlerem (ochucené pivo – pozn. red.)," říká jeden z majitelů vinařství Jiří Maděřič.

Konkrétní výrobní recept však kvůli zachování jedinečnosti prozradit odmítá. „V podstatě půl napůl voda s vínem a nějaké procento k tomu je sirup, který si vyrábíme sami," aspoň trochu poodhaluje vinař.

Pro výrobu tohoto nápoje se rozhodli ve vinařství především kvůli poptávce. „Máme penzion a vystřídá se tam docela dost všech možných lidí. Někteří nemají rádi pivo a dali by si na oběd něco lehčího než víno. Dřív si míchali vodu s vínem, dělali si různé cuvée. Nebo si objednali u barmanů přímo vinný střik. Nyní už Koziňon děláme dva roky a lidi o něj zájem mají," potvrzuje Maděřič.

První sezonu připravili Koziňon z dvou set litrů „kozičkového" sirupu, veškeré zásoby došly na konci dubna minulého roku. Pro druhý ročník proto už nápoj vyrobili z osmi set litrů sirupu. Některým vinařům se však výroba Koziňonu nelíbí. „Jsou vinařští puritáni, kteří to považují za dehonestaci vína. Víno však podle mě patří na stůl a také k vypití," argumentuje Maděřič.

V žádném případě přitom neklade Koziňon na úroveň exkluzivních vín. „Je to nápoj na osvěžení, takové lehčí letní pití. Má i méně alkoholu než klasické víno," ozřejmuje.

A zároveň věří, že poptávka po druhotných produktech z vína zažije vzestup. „Doufám, že lidé v nich budou hledat zábavu," zamýšlí se vinař z Moravského Žižkova.