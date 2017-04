Králík, smlouvy za 150 miliard. Petrů je kouzelník, ukazuje Jančurova antikampaň

Jižní Morava - Zmizí smlouvy za 150 miliard. Tak zní kritika poslanců, kteří podpořili výjimky v registru smluv. Stojí za ní podnikatel Jančura.

Antikampaň Rekonstrukce státu a Radima Jančury zacílila také na valtického poslance Jiřího Petrů.Foto: Deník / Ivánek Lukáš

V bílých rukavicích, s motýlkem, hůlkou a kloboukem, na němž sedí králík. Plakát zobrazující sociálnědemokratického poslance Jiřího Petrů z Valtic na Břeclavsku jako kouzelníka nechaly vyrobit a rozmístit nevládní organizacemi pod značkou Rekonstrukce státu podporované podnikatelem Radimem Jančurou. Ten na antikampaň poskytl peníze.

Majitel dopravních společností Student agency a Regio Jet Jančura se do Petrů a dalších jihomoravských poslanců pustil poté, co zvedli ruku pro novelu zákona o registru smluv. Ta rozšiřuje výjimky pro státní, krajské a městské firmy, které by nemusely zveřejňovat kontrakty nad padesát tisíc korun. Podle kritiků se tím odklidí smlouvy v hodnotě téměř sto padesáti miliard.

O novele má od středy jednat Senát. „Je to nejdůležitější a nejvíce protikorupční zákon v tomto volebním období. Na Slovensku ho za vlády paní Radičové schválili za tři měsíce, tady to trvalo déle než tři roky. Pokud proti tomu půjdou i senátoři, kteří mají šanci to zvrátit, uděláme plakáty i jim,“ sdělil Jančura Deníku Rovnost.

V ulicích viditelnou reakci označil za svoji občanskou povinnost. Zákon pak jako ten, jenž má nejvyšší veřejný zájem.

Mezi podporovateli novely jsou kromě Petrů například také komunističtí poslanci Miroslav Grebeníček – lídr strany pro letošní volby do sněmovny za Znojemsko – a Ivo Pojezný z Kyjova na Hodonínsku, jenž se stal jedničkou krajské kandidátky.

Petrů se kvůli zdlouhavé při bránit nehodlá. K odpůrcům registru smluv se řadí už od chvíle, kdy se jednalo o jeho zavedení. „Kromě Slovenska, kde existuje asi sto padesát výjimek, nefunguje nikde,“ reagoval poslanec.

Zveřejňování smluv podle něj křivý podmínky na trhu, soukromé společnosti totiž takovou povinnost nemají. „Existují k tomu právní rozbory. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí jsem se rozhodl, že novelu podpořím. Nenechám se neziskovkami někam tlačit,“ oznámil Valtičan Petrů.

Třeba lidovecká senátorka Anna Hubáčková z Ratíškovic na Hodonínsku pro poslanci schválenou novelu ale naopak ruku nezvedne. „Rozhodně ne. Je velmi široká a má příliš mnoho výjimek. To už by zákon nemusel být vůbec,“ řekla Hubáčková.