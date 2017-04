Krytý bazén v Hustopečích zmodernizují za 13 milionů. Nově bude bezbariérový

Břeclav, Hodonín – Neví, jestli jsou efektivní, přesto sociální služby dál dotují. Chceme peníze z programu podpory pro rozvoj venkova i ve větších obcích. To byly hlavní výtky, které v úterý směrovaly od starostů z Hodonínska na vedení Jihomoravského kraje. To kromě do Hodonína zavítalo i do Břeclavi za starosty obcí tamního okresu. „Když se dnes posuzují žádosti o dotace na sociální služby, tak se nepřihlíží k výsledkům za předchozí roky," upozornil hodonínský místostarosta Jiří Janda.