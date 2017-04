Víno se udělá samo, říká Vican. Kvevri nádobami oživuje 6000 let starou metodu

Lednice, Bulhary /FOTOGALERIE/ – Vyrábět vína s využitím tradičních gruzínských postupů v kvevri nádobách. To je cíl Kvevri klubu v Lednici na Břeclavsku. Mezi spoluzakladatele patří i producent seriálových Vinařů Tomáš Vican z Mikulova.

„Metoda je stará šest tisíc let. Bílá vína leží na matolině. Do výroby člověk vůbec nevstupuje, víno se udělá samo, bez síry, bez chemie. Je to návrat k absolutním vinařským kořenům, to mne vždy fascinovalo,“ popisuje ve středu při představování nového vinařského klubu.

Nápad založit jej vzešel od vinařů, kteří se zúčastnili loňské cesty do Gruzie. „Začalo to, když jsme loni koncem srpna s kamarády Mojmírem Baroněm a Vlastimilem Nešetřilem domlouvali výlet do Gruzie. Řekl jsem, že tam hned nakoupíme kvevri a v říjnu v nich už začneme vyrábět víno. A skutečně jsme začali,“ vzpomíná Vican.

Nyní má ve svém sklepě v Bulharech, který pojmenoval symbolicky Kvevri House, deset speciálních nádob vypálených z hlíny. „Ta se vyskytuje v Gruzii, co víme, pouze na dvou místech. Má vyšší obsah křemíku a stříbra. Tyto prvky pak pomáhají i při čištění vína,“ uvádí Vican.

Přemístění kvevri nádob do sklepa nebylo podle něj vůbec jednoduché. „Pořádně jsme se zapotili. Největší mají přes půl tuny a na šířku mají o jeden centimetr méně než naše futra,“ porovnává vinař.

Jen přeprava z Gruzie podle něj trvala jedenáct hodin. Jedenáctou nádobu, největší na tisíc litrů, má Vican na mikulovské Farmě Pálava.

První kvevri víno se chystá lahvovat příští týden. „Budeme mít připravený celý Kvevri karton – s Frankovkou, Cabernet Sauvignonem, Tramínem červeným, Rulandským šedým, Chardonnay a Ryzlinkem vlašským. Počítáme, že zákazníci je ochutnají zhruba za měsíc,“ upřesňuje muž podepsaný i pod filmem Bobule nebo seriálem Vinaři.

Podobných vinařů je zatím v České republice kolem dvaceti. Jedna láhev takového vína nesmí stát podle stanov klubu méně než 150 korun.